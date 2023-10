Jorge Rial ayer lunes 16 de octubre estuvo de festejo, cumplió 62 años en un contexto de su vida bastante tranquilo, por sentir alivio y la emoción de celebrar un año más, tras el episodio cardiaco que vivió en Colombia unos meses atrás y protagonizar uno de los escándalos más fuertes con su hija, Morena Rial.

Actualmente todo está bastante tranquilo, sin embargo, hace pocos días se supo que Morena llevará a juicio a Silvia D’Auro, a causa de las torturas que sufrió en su infancia. Por dicho motivo, Socios del Espectáculo fue a buscar al periodista para saber su opinión acerca de la denuncia y habló sobre la relación que mantiene con sus hijas.

Jorge Rial, Morena Rial y Rocío Rial

En un principio el notero del programa de espectáculos lo saludó por su cumpleaños y le consultó si había recibido algún llamado inesperado: ‘’Me llamaron todos los que tenían que llamar, no tenían que llamarme muchos, hasta ahora todos’’, empezó diciendo y continuó: ‘’Mi círculo más íntimo, mis hijas y mi nieto’’, develó, dejando en evidencia que More le había enviado un mensaje felicitándolo.

Qué dijo Jorge Rial sobre sus hijas, Morena Rial y Rocío Rial, en medio de la denuncia contra Silvia D'Auro

Después de hablar sobre una nueva vuelta al sol, el cronista le comentó acerca de la demanda a Silvia D’Auro que está encarando More Rial junto a su abogado, Alejandro Cipolla y el conductor se mostró sorprendido: ''No lo sabía y no sé en qué términos hará juicio, pero si siente que tiene que hacerlo, está en su derecho. Yo no lo sabía", explicó sincero.

Luego, agregó, en relación a que Rocío Rial sería un testigo clave: : "No creo que se meta en eso. Ella estudia, trabaja y tiene un perfil muy distinto al de Morena que por supuesto, tiene un perfil más alto, tiene 21 años, es mayor de edad, es independiente. Es mi hija, la puedo aconsejar si me pide un consejo, pero ya es adulta’’.

Finalmente, Jorge Rial hizo una catarsis sobre su vida: ‘’Aprendí a aceptar que cada uno toma sus decisiones, tengo 62 años, pasé de todo y estoy tratando de estar tranquilo. Estoy en un buen momento y no quiero que nada lo empañe", cerró.

D.M