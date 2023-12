Marcelo Tinelli y Jonatan Viale protagonizaron un fuerte cruce luego de que el periodista realizara fuertes acusaciones contra el conductor en su programa de LN+. Sin embargo, el presentador no lo dejó pasar y llevó la situación a la justicia.

Ahora, Tinelli volvió a hablar del tema en un móvil de Socios del Espectáculo: "Será un tema que tendrá que resolver la justicia. Es la primera vez que llevo a juicio a alguien. Me parece que en casi cuarenta años de carrera no le hice ningún juicio a nadie. Han tenido absoluta libertad de expresión, yo he hablado con todos los periodistas. Y he tenido mejores y peores relaciones, pero siempre se ha podido hablar algunas cosas".

Imagen reciente de Marcelo Tinelli.

Además, el conductor se mostró muy seguro en su decisión de denunciar al periodista: "Pero cuando hay acusaciones que están fuera de lugar, no las podés hacer libremente. Entonces eso mismo, me parece que está bien, que lo dirima la justicia. Yo lo que hice es un juicio, y no tengo ganas de mediar".

Por último, Marcelo Tinelli aseguró que aumentará la cantidad de plata que pidió: "Por lo que dijo, que vean los tapes los jueces, y van a tener la oportunidad de dictaminar. Yo puse una cifra, y voy a aumentar esa cifra el día del juicio, y ojalá sea condenado él (Jonatan Viale), y el grupo donde trabaja".

Qué más dijo Marcelo Tinelli sobre su denuncia a Jonatan Viale

En la nota de Socios del Espectáculo, el presentador expresó que espera ganar para poder donar el dinero: "Y ojalá esa condena le sirva a un montón de chicos y familias del Hospital Garraham, que la están luchando permanentemente, porque yo no quiero ningún peso para mí".

Para cerrar el tema, Marcelo Tinelli explicó por qué le molestaron tanto los dichos de Jonatan Viale: "Dijo cosas fuera de lugar y no tuvo el tupé de llamar y pedir disculpas. Al contrario, además se hace el gracioso. Y me parece que no da".

J.C.C