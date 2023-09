Jorge Lanata regresó al frente de su programa de radio "Lanata sin Filtro" tras algunas semanas de internación por una infección urinaria que adquirió más complicación por el historial de salud del conductor.

Antes de finalizar la emisión, el periodista generó preocupación al despedirse sin dar mayores precisiones, y ahora confesó por qué tomó tal determinación.

A Jorge Lanata se lo escuchó un poco más pausado de lo habitual, situación lógica luego de haber superado un shock séptico. “De todas las veces que estuve internado, esta fue la peor, o la segunda peor”, se sinceró sobre su salud el icónico periodista al aire. Horas después, Jorge Lanata abandonó el estudio montado en su propia casa, y Jesica Bossi se hizo cargo de culminar con la conducción de la jornada en Radio Mitre.

Jorge Lanata y la rara explicación que dio al irse antes del programa

Este martes el conductor explicó el motivo por el cual salió del aire antes de tiempo. “Se deben haber dado cuenta todos, pero lo cuento para los que no se dieron cuenta. Ayer terminé el programa una hora antes. Les pido disculpas por esto a todos, básicamente disculpas a Jesica Bossi que tuvo que reemplazarme".

Jorge Lanata volvió a su programa de radio

"Yo dije chau, y después me dicen ‘che falta una hora’... y recién acabo de decir ‘son las 2 de la mañana’... No sé si estoy más normal, que ahora me importa todo más un pomo, ojalá sea eso, o que estoy desconcentrado, también puede ser eso”, manifestó Lanata tras sobrepasar su difícil momento de salud.

Antes de finalizar, Jorge Lanata agregó: “Quiero decir con esto que todo puede pasar, que sean las 2 de la mañana o que termine una hora antes el programa, o una hora después, no tengo idea, hay que dejarlo fluir”, concluyó el conductor.