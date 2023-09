Jorge Lanata finalmente recibió el alta luego de atravesar dos internaciones muy seguidas una de la otra. El periodista debe continuar con reposo desde su hogar, pero aún así volvió a la radio y fue allí donde contó qué fue lo que pasó realmente.

En el pase con Eduardo Feiman, Jorge Lanata reveló detalles de lo sucedido. "Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico. La sensación que tengo ahora es que estuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más".

El descargo de Jorge Lanata

La infección generalizada que describe Lanata fue la complicó más su salud, por lo que el cuadro era delicado y el parte médico reservado. "Tengo la sensación de que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. ¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?", sentenció el periodista.

Si bien no es la primera vez que el periodista enfrenta una situación delicada con respecto a su salud, reconoció: "Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé '¿cómo sigue esto?'".

Para terminar, Jorge Lanata compartió una reflexión para los oyentes: "Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante".