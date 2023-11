Morena Rial está, nuevamente, enfrentada a su padre, Jorge Rial y desde que se infartó en Colombia no tiene contacto con él. Teniendo en cuenta que sus únicos ingresos económicos son sus redes sociales y que tiene que mantener a Francesco Ambrosioni, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, Luis Ventura decidió estrechar su mano.

El periodista, que también está peleado con Jorge Rial, consultó a Morena por sus deseos de trabajar. "Yo le había ofrecido porque ella quería hacer cosas de fotografía y le ofrecí que vaya de fotógrafa a la revista Paparazzi”, relató Luis Ventura.

La respuesta de Morena Rial ante la oportunidad laboral que le dieron

El periodista siguió contando en A La Tarde: "Después le ofrecí el departamento de fotografía de diario Crónica donde estaba Carlos, mi hermano más chico. Le dije que él la iba a formar. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron. Ya es un tema que me escapa".

Morena Rial

Morena Rial, por su parte, aseguró que tiene “más cosas para contar” acerca de su padre, Jorge Rial. Pese a que Luis Ventura le realizó varias propuestas laborales con el fin de conseguirle un trabajo que la estabilice económicamente, la mediática prefirió no tomarlas.

SDM