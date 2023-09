Jorge Rial duro sobre la muerte de Silvina Luna: "Silvina no murió, la mataron"

Silvina Luna falleció la tarde de este jueves 31 de agosto. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo argentino, quien pierde una artista integral que supo ganarse el corazón del público gracias a su carisma, versatilidad y manera de conectar.

Varios famosos han dado su opinión al respecto y las miradas se centran en Aníbal Lotocki, médico señalado de aplicarle a la ex Gran Hermano una sustancia en su cuerpo que perjudicó considerablemente su salud, y una de las figuras mediáticas que más contundente se expresó fue Jorge Rial.

El descargo de Jorge Rial tras la muerte de Silvina Luna

De manera contundente, el conductor de Argenzuela comenzó su programa comentando: "Silvina Luna no murió. A Silvina Luna la mataron. Arranquemos por ahí, cualquier cosa que se diga en estos días y a partir de ahora tiene que empezar por ahí. Primero, Justicia por Silvina, y segundo, Silvina no murió, a Silvina la mataron", expresó Rial.

Seguidamente, detalló: "La mató la mala praxis, por eso no nos quedemos con que Silvina murió solamente, porque ella muere por la mala praxis de Lotocki. Hace años que venía denunciando a Lotocki en los medios, no se pudo hacer nada por ella". Jorge Rial destacó que Lotocki venía envenenando a la ex Gran Hermano. "Le había destruido el cuerpo, diálisis, dos meses de internación, con todo lo que significa estar internada, en una unidad de cuidados intensivos, pero el responsable tiene cara y lo estás viendo acá", agregó.

"Hay tantos otros médicos que ejercen la profesión tan deslealmente como él, pero también es culpa de una Justicia lenta, que está llevando adelante los expedientes de una manera espantosa, es culpa también de los propios médicos que cubren a gente como ellos", acusó, para luego solidarizarse con las demás víctimas como Gabriela Trenchi y Mariano Caprarola.

"Lamentablemente Silvina no murió, la mataron. Y del otro lado está la Trenchi que fue una de las primeras en denunciar, y después la muerte de Mariano Caprarola totalmente inesperada. Hay muchos casos como Silvina Luna, pero lamentablemente no murió, a Silvina la mataron. Hoy, Lotocki está inhabilitado, pero durante años siguió operando con completa impunidad, sabiendo lo que había hecho", finalizó Jorge Rial.

