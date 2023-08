Jorge Rial soltó al lengua y habló de los dichos que tuvo su hija More Rial en LAM la noche anterior sobre los rituales umbanda. El cronista Alejandro Castelo lo entrevistó en la calle y el conductor de "Argenzuela" reveló que siente "vergüenza" todo lo que vio.

"Me estaba por ir a una cena y me enganché", reveló el padre de More Rial al cronista sobre el programa de la noche anterior en LAM. "Una locura todo, una vergüenza me da..." dijo el conductor mientras se agarraba la cabeza.

Luego, el cronista dio su opinión respecto a los rituales umbanda y los pedidos de muerte que hizo More Rial para su padre: "Ahora se están dando cuenta de las cosas. Yo nunca mentí, nunca hice nada, siempre intenté hacer lo mejor. Pero bueno, son caminos que toman y me duele que esa chica hay dicho lo que dijo, pedirme la muerte es muy fuerte". Luego expresó: "Yo creo que en un momento de calentura se dicen cosas, sobre todo en esos ámbitos que son oscuros".

Así se reveló que More Rial participa de rituales umbanda

Una vez más, More Rial se encuentra en el foco de atención tras la confirmación en LAM de su participación en rituales umbandas. Fernanda Iglesias fue quien trajo esta noticia a la luz cuando un Pai de esta religión compartió fotos de la hija de Jorge Rial en sus redes sociales.

"Este es un rito afrobrasileño en el que se invocan ancestros y santos, utilizado tanto para pedir bendiciones como para causar daño a otros", se discutió en LAM. "More ya tiene antecedentes de haber participado en estos rituales. En esta ocasión, acudió a un Pai llamado Ariel González el sábado pasado, lo hizo por su cuenta. En este tipo de rituales, se conectan con sus ancestros y se visten conforme a sus costumbres. Las personas asisten en grupos y realizan peticiones. Se ha rumoreado que More Rial podría haber pedido paz, aunque hay otra versión que sugiere que buscaba recuperar un amor", explicó Iglesias en LAM.