More Rial fue el foco de atención de varios programas de televisión semanas atrás donde le declaró la guerra a su padre, Jorge Rial. En el programa "A l Tarde" y LAM, la mediática dejó celebres frases que fueron reflejadas en un insólito merchandising.

En su cuenta oficial de Instagram, More Rial compartió un video de @tiendadepijamas_ donde se mostraba una taza con su cara y la icónica frase que dijo en el programa de Karina Mazzocco: "Mi papá no me crio para trabajar en un supermercado", la cual hicieron estallar en memes las redes sociales.

Del otro ladro, cuando a la salida del mismo programa, el cronista Alejandro Castelo la entrevistó y lanzó otra famosa frase que se convirtió no solo en memes, también en sticker de WhatsApp: "Que lo demuestre".

Taza de More Rial

La hija de Jorge Rial dejó varias frases celebres que fueron joyitas pero estas dos son las que probablemente más revolución generaron.

Las deudas de More Rial

More Rial enfrenta nuevamente una serie de desafíos. Después del conflicto que tuvo con su padre, Jorge Rial, en el conocido "ChorraGate", nuevos problemas han salido a la luz. En el programa LAM, se reveló una lista extensa de deudas que la mediática debe enfrentar.

En primer lugar, se descubrió que tiene un alquiler atrasado en un departamento ubicado en Belgrano, donde su padre actuó como garante para que ella y su hijo pudieran residir. Además, ha habido inconvenientes debido a destrozos dentro de la propiedad.

Pero las dificultades no se detienen ahí. More también ha acumulado deudas relacionadas con su auto en la ciudad de Córdoba, donde enfrenta multas por circular sin patentes, exceso de velocidad y sin luces. El monto total de estas multas asciende a más de 400 mil pesos. Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene deudas por un monto superior a los 20 mil pesos.

More Rial

Aparte de las deudas por el alquiler en el departamento de Belgrano y las multas de tránsito en Buenos Aires y Córdoba se suma otra situación complicada: la deuda con un hotel de la misma provincia. More Rial había realizado un pago con una tarjeta de crédito, pero su padre, Jorge Rial, desconoció la compra, lo que la deja en la posición de tener que asumir la responsabilidad del pago o enfrentar acciones legales por parte del hotel.

