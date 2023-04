Jorge Rial es otra vez foco de noticia por su presunta conflictiva separación con Romina Pereiro. De esta manera, salieron a la luz viejos romances del conductor y también su divorcio problemático con Silvia D'Auro, mamá de Morena y Rocío Rial.

Tiempo atrás, fue Yanina Latorre quien contó en LAM algunos de los detalles de la separación más conflictiva.

"En el departamento de Belgrano llegó a vivir con Silvia D’Auro. Fue el último departamento, era de Silvia y se lo quedó él. Ella estaba enajenada porque sus toallas y sus sábanas las usaba la Niña Loly y ella estaba indignada", confesó la "angelita".

Silvia D'Auro, ex esposa de Jorge Rial.

La periodista aseguró que desde ese momento es que Jorge Rial mantiene mal vínculo con Yanina. “Fui a Punta del Este a un evento de una ONG y me tocó en la misma mesa que Silvia, estaban recién separados y los mensajes que me mandó. Yo no era amiga, la vi tres veces en Punta del Este”, siguió.

Jorge Rial revelo por qué se separó de Silvia D'Auro

Después de más de diez años de divorcio, Jorge Rial contó cuáles fueron los motivos por los que se separó de Silvia D'Auro.

"El poder trae la guita. Fijate que todos lo que quieren es tener poder. Y los que tienen guita necesitan el poder. A mi me trajo problemas. Yo dejé un matrimonio por eso, se ha roto un matrimonio por ambas cosas”, contó el periodista tiempo atrás en una entrevista con Dante Guebel, en El Nueve.

Jorge Rial y Silvia D´Auro

Cómo es la nueva vida de Silvia D'Auro

La vida de Silvia D’Auro es un verdadero enigma. La empresaria y agente publicitario desapareció mediáticamente tras su escandalosa separación de Jorge Rial en 2011.

Tras veinte años de matrimonio, la rubia mantuvo una fuerte polémica con el periodista y sus hijas, Morena y Rocío, con quien perdió cualquier tipo de vínculo desde entonces.

Silvia D'Auro con Morena y Rocío Rial.

Ahora, Silvia comenzó una nueva vida y se mudó a San Martín de los Andes, según informó la revista Paparazzi.

Tal como cuenta la publicación, la ex de Jorge Rial tiene una radio online en esa ciudad pero mantiene una oficina en Palermo donde se dedica al mundo publicitario. Al parecer, la empresaria habría cobrado de su divorcio alrededor de 8 millones de dólares por lo que pudo mantener una vida holgada durante todos estos años.

AM