Jorge Rial decidió contar la difícil situación que está viviendo América TV desde su cuenta de Twitter, en donde reveló que programas nuevos se ven obligados a ser atrasados por falta de escenografía o estudio, tal como lo es el caso de Marcelo Tinelli con el estreno del Bailando 2023 o con el programa de Mariana Fabbiani.

“Complicados los debuts en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabbiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía", comenzó diciendo el tweet del conductor de Argenzuela y luego apuntó contra Tinelli: “Lo de cuervotinelli es peor. No tiene estudio. Caídos los de Canal 9 fue por Cuyo, en Martinez. Pero ahí tiene que negociar con Nacho Viale y la moneda de cambio es Mirtha en América”, lanzó.

El tweet de Jorge Rial

Finalmente, Jorge Rial brindó más detalles acerca de las dificultades que vive América TV: ‘’A eso se le suma que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Cheques no, porque tienen la mala costumbre de volar. Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf. Y no arrancó muy bien. Ampliaremos”, cerró.

Jorge Rial se burló de Marcelo Tinelli sobre la lista de participantes del Bailando 2023

Durante el programa Argenzuela, Jorge Rial dejó en claro que no le gustó en lo absoluto la lista de las figuras que están participando en el Bailando 2023, al realizar unas polémicas declaraciones: "La lista de los que van a participar este año es como la lista de convocados de la selección de Trinidad y Tobago. Es la lista de Trinidad y Tobago pero encima para jugar un amistoso, no un partido oficial, y un amistoso contra los suplentes de Trinidad y Tobago, no contra Argentina", expresó picante.

Marcelo Tinelli

Luego el periodista añadió otra polémica comparación: "Es la selección de Haití en Alemania 74. La verdad, esto confirma que el poder de convocatoria tanto de Tinelli como de América es realmente espantoso", cerró Jorge Rial sobre la incorporación de Marcelo Tinelli como gerente de contenidos en América TV.

