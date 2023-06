Jorge Rial se vio envuelto en un tremendo escándalo luego de que Morena Rial se sentara en una enorme cantidad de programas a contar las internas familiares y lo acusó de no mantenerla. A partir de esto, los programas comenzaron a invitarla sin parar, ya que la joven revelaba nuevos detalles cada vez que salía al aire. Así, apuntó contra el conductor de Argenzuela, Silvia D'Auro e incluso su hermana, Rocío Rial.

Luego de que Morena Rial se sentara por semanas enteras a criticar a Jorge Rial en varios programas, sobre todo en A La Tarde, Jorge Rial, ahora que parece que el escándalo se calmó un poco, planea su contrataque. El encargado de contar todos los detalles fue Pampito, que en Mañanísima habló de la tremenda decisión que habría tomado el conductor.

Jorge Rial en Argenzuela

"Lo que contó ayer Marina Calabró en la radio, en el programa Lanata Sin Filtro, es que Jorge Rial le va a iniciar acciones legales a un grupo accionario y a un grupo de periodistas y conductores", compartió Pampito sobre la información que dio Marina Calabró en el programa de radio de Jorge Lanata.

"Jorge Rial deslizó un '¿piensan que me voy a quedar tranquilito? No me conocen'. Hay dos equipos de letrados trabajando en las acciones legales", afirmó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro. Ahí mismo, compartieron un audio en que se lo escucha al conductor contar todo lo que tiene planeado. "Estoy muy bien, en todo sentido, preparando el contragolpe. ¿Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo esto? No... prepárense para lo que se viene, va a ser muy fuerte el contragolpe, ya lo estoy armando. Los quiero ver a todos", dijo.

Sigue la guerra entre Morena y Jorge Rial

Entonces, luego de escuchar el audio de Jorge Rial, Marina Calabró explicó un poco la situación con la información que le dieron. "Hay un equipo de abogados trabajando en estas demandas, encabezado por Bernardo Beccar Varela, abogado en lo civil, y por Gabriel Iezzi. ¿Cuál es la instrucción de Jorge Rial? Que inicien acciones legales por calumnias e injurias, y por daños y perjuicios. Hay un grupo de personas y empresas demandadas, y la calificación va cambiando de acuerdo a quién se trata", aseguró la periodista.

Uno de los programas en los que más tiempo pasó Morena Rial criticando a Jorge Rial fue A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América TV. Entonces, se espera que se le inicien acciones legales a la conductora y también a Luis Ventura, panelista del programa que dejó ver que está amenazado de muerte.

"Demandada Karina Mazzocco, calumnias e injurias. Y demandados por todo, América TV, todo su directorio y los responsables, Jotax y Luis Ventura", contó Marina Calabró sobre a quienes demandaría Jorge Rial.

Por último, Pampito reveló una información que recibió sobre lo que buscaría Jorge Rial con todas estas demandas. "Lo que me cuentan es que Rial quiere ir hasta las últimas consecuencias con esto, porque quiere marcar un precedente, para que no se vuelva a exponer en televisión a una persona que no está bien anímicamente o psíquicamente, como siente que está su hija", explicó. Entonces, Carmen Barbieri lanzó todo su veneno y dijo: "Se va a tener que retirar él entonces, no va a poder trabajar más, porque él hizo ese trabajo toda su vida".

NL.