La final de la Copa América 2024 fue un evento repleto de emociones para los argentinos. No solo fue partido reñido y en el que los jugadores sufrieron, sino que también fue el triunfo que los consagró bicampeones de América. Además, representó la despedida de Ángel Di María.

Así fue que las redes sociales sociales se poblaron de mensajes de agradecimiento para le futbolista que tuvo un camino más que complejo en su vida, sufrió las críticas, la pobreza y luego vivió la gloria. En este contexto, desde Netflix anunciaron el estreno de un documental sobre su vida y su carrera.

Fito Páez fue uno de los que le dedicó emotivas palabras en redes sociales y escribió: "Hay una familia, un país y un mundo que te ama. Siempre te vamos a extrañar!. Y si te arrepentís…. volvé". Por su parte, Jorgelina Cardoso, esposa de Di María hizo hoy una publicación más que sincera y rompió el silencio en torno al retiro de su esposo.

Qué dijo Jorgelina Cardoso del retiro de Ángel Di María

"Yo te vi sufrir y te escuché llorar por lesiones, finales perdidas, goles errados, críticas, insultos, etc", comenzó diciendo Jorgelina y hizo una fuerte confesión: "Hoy todo eso quedó en el olvido, todo es felicidad y gozo del camino que recorriste, te vas porque así lo decidiste, y por más que muchos no estuvimos de acuerdo y te pedimos que no lo hagas, una vez más fuiste inteligente y supiste tomar una decisión sabia, irte con el pecho inflado por la puerta grande, dejando un mensaje que para mí es lo más importante de todo esto".

Finalmente, Jorgelina Cardoso dejó las palabras de mayor admiración para Ángel Di María: "Estoy orgullosa de tu carreron, de tu historia y tu trabajo constante pero más orgullosa estoy de la persona que sos y que me eligió para recorrer esto juntos. De ahora en más, alentaremos a Argentina y haremos mucha fuerza desde la tribuna juntitos, como todo lo que hacemos".