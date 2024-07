Ángel Di María está jugando sus últimas fechas junto a la Selección Argentina y lo está haciendo de la mejor manera, demostrando todo su talento en la cancha. Tras ganarse un pase a una nueva final al derrotar a Canadá, Jorgelina Cardoso decidió dedicarle un conmovedor mensaje a su esposo en las redes sociales.

Junto a una tierna foto con sus hijas y varios videos que tomó desde el estadio, la mujer del futbolista comenzó en su cuenta oficial de Instagram: “Ayer, hoy y siempre junto a vos. Cuando el cielo se puso oscuro y se venía lo peor, siempre creí en vos, siempre supe que saldrías a brillar, mi amor”.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María junto a sus hijas.

Además, la empresaria dejó en claro que Ángel se merece todo lo bueno que está viviendo junto a la Scaloneta: “Sabía que la vida te devolvería en sonrisas cada una de las lágrimas. Seguí disfrutando hasta el último minuto. Si vos sos feliz, nosotras también. ¡Te amamos mucho! ¡Vamos Argentina! ¡Otra final!”.

El posteo de Jorgelina Cardoso.

La publicación de Jorgelina Cardoso cosechó más de cien mil "Me Gustas" y varios comentarios, entre ellos uno del mismo Ángel Di María, quien le contestó con mucho amor: "Cómo no amarlas así. Son mi vida, mi pilar. Gracias por acompañarme en cada locura mía. No puedo decirte nada más que gracias, gracias y mil veces más gracias”.

Qué dijo Ángel Di María tras su partido contra Canadá

“El 14 me puedo ir por la puerta grande porque hice todo y lo entregué todo”, expresó con emoción el futbolista tras el encuentro, y sumó: “Ojalá poder terminar de la mejor manera con esta camiseta. Pero pase el 14 creo que me puedo ir por la puerta grande porque hice todo para irme por esa puerta y creo que entregué todo, como hoy, como cada partido”.

Por último, Ángel Di María aprovechó la oportunidad para agradecer a sus compañeros: "A esta camada que me dio todo, y a la anterior también. Antes de salir a la cancha Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llena de orgullo”.

J.C.C