Juan Martín del Potro desmintió que será padre: su descargo

Este jueves 23 de octubre, Juan Martín del Potro se volvió protagonista en los medios y las redes sociales luego del periodista Gustavo Méndez confirmara que estaba esperando su primer hijo. De hecho, también sumó que su pareja se llama Agustina Meucci y que se encontraba atravesando el séptimo mes de embarazo. Debido a la repercusión que generó esta información, el tenista se enteró y salió a negarlo mediante un contundente descargo.

La reacción de Juan Martín del Potro al ver que confirmaron que será padre de manera errónea

Desde Guadalajara, México, Juan Martín del Potro salió a desmentir por completo que se encuentra esperando su primer hijo junto a su supuesta pareja, Agustina Meucci, como trascendió. Todo comenzó cuando en el ciclo Mujeres Argentinas (eltrece), Gustavo Méndez contó que el deportista había aprovechado la celebración del Día de la Madre para hacer el anuncio y saludar a su novia de una forma muy especial.

"Quien está esperando su primer hijo es Juan Martín del Potro. Vamos a mostrar las pruebas", expresó el panelista y compartió en pantalla el supuesto mensaje que él le habría dedicado a la joven desde su cuenta privada. El mismo decía: "Feliz día mamá. Te admiro profundamente por la mujer que sos, por la fuerza con la que enfrentás cada etapa y por la ternura con la que acompañas la vida que estás gestando”.

El supuesto posteo que hizo Juan Martín del Potro confirmando que será padre.

La imagen muestra a la empresaria chaqueña posando en la playa con su pancita y un look boho chic. Sin embargo, el propio Juan Martín del Potro salió a negar que será padre y hasta manifestó que no conoce a la tal Agustina Meucci, negando así también que no es su pareja como se dijo. "Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá", comenzó su descargo.

Luego, agregó que "la noticia es totalmente falsa" y que no sabe quién es la mujer a la que se lo vincula de manera sentimental. "Tampoco conozco a esa persona jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos", escribió tomándose con humor la información trascendida.

El descargo de Juan Martín del Potro

Si bien la versión de que esperaba su primer hijo había enternecido a sus seguidores de las redes sociales, ahora Juan Martín del Potro aclaró la situación y reveló que esto no es así. Ante su palabra, el periodista, que anunció su paternidad en el programa matutino, grabó unas historias en su cuenta de Instagram para contar que la expareja de Jimena Barón se comunicó con él. "Me llamó por teléfono para decirme que no va a ser papá. Le pregunté si conocía a esta persona (Agustina Meucci) y me lo negó", manifestó.

Además, sumó que le habló de las publicaciones que para él confirmaron las sospechas y la respuesta de tenista fue que no las vio, pero que "podían ser creadas con Inteligencia Artificial". No obstante, Gustavo Méndez retrucó que él "tenía muy buenas fuentes" y que "el tiempo siempre da la razón". De esta manera, Juan Martín del Potro desmintió que será padre mediante un breve pero contundente descargo en el que destaca que el rumor es falso.