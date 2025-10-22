Los 4 looks de Pampita con los que impone a las botas como el calzado ideal para el verano

Pampita no suele unirse a las tendencias sino más bien es ella quien las impone. En esta oportunidad, la conductora compartió 4 looks distintos pero veraniegos con un calzado que sale de lo tradicional en esta estación del año: las botas. Con piezas confeccionadas en telas livianas y este zapato, la modelo logró marca un estilo súper original y chic.

Pampita y sus 4 looks de verano que llevan botas

Aunque las botas sea el calzado más utilizado en otoño e invierno, Pampita no dudó en elegirlas para armar 4 looks de verano. Con el objetivo de innovar, jugar y animarse, la top model impuso una nueva manera de vestir cuando el clima soleado y las altas temperaturas son protagonistas.

En el primer look, Pampita luce unas botas tipo bucaneras de terciopelo y con flecos en los laterales. Su color marrón claro combina con su pantalón pollera con ruedo asimétrico. Para completar su estilismo, agregó una musculosa blanca con un pronunciado escote en V.

Pampita

Este outfit equilibra a la perfección lo clásico con lo actual: la paleta neutra en tonos tierra y crema aporta sobriedad, mientras el corte mini de la falda y la silueta entallada del top le dan frescura y dinamismo al outfit. En cuanto al calzado, logran sumar movimiento y un aire boho chic a la propuesta, que se destacó por ser sensual y sofisticada. Además ayuda a estilizar las piernas y refuerza la idea de una opción versátil, ideal tanto para el día como para la noche.

El segundo look de Pampita incluye un vestido largo en tono gris oscuro con una falda amplia y fluida de volados, y un escote cruzado y sin mangas. Esta prenda es la protagonista absoluta pero está acompañada de accesorios y un calzado que fueron claves para elevar ese espíritu boho chic que la caracteriza: cinto ancho en tono marrón con apliques y flecos, cartera tipo bandolera de gamuza color suela y botas texanas de cuero. Este zapato completa su conjunto con un guiño western, ideal para balancear el romanticismo del vestido con un toque más audaz.

Pampita

El tercer look de Pampita es total black y combina elegancia, audacia y modernidad. La empresaria cosmética lleva un minivestido negro asimétrico con aberturas laterales que dejan ver sus piernas y aportan ese aire jugado y sensual. Sin embargo, el foco del estilismo está puesto en sus imponentes botas altas, que se convierten en las verdaderas protagonistas del outfit.

Este calzado se encuentra confeccionado en cuero negro con acabado brillante, tiene caña alta y punta afilada. Se trata de un diseño que estiliza la figura y aporta un aire contemporáneo. Debido a su inspiración rocker y urbana, estas botas también van perfectas para asistir a un evento, una producción o una salida nocturna.

Pampita

El cuarto y último look de Pampita, se caracteriza por ser de su tonalidad favorita: el blanco. La presentadora lució un vestido camisero con lazo en la cintura y mangas tres cuarto. El foco de su atuendo elegido para disfrutar de un partido de polo al aire libre está puesto en sus botas altas de cuero marrón, un clásico infaltable que eleva por completo su vestimenta.

De caña recta y punta redondeada, este calzado suma una impronta sofisticada y campestre al mismo tiempo. En cuanto a su color cálido, logra contrastar perfectamente con el blanco puro del vestido, logrando una combinación equilibrada y muy elegante. Como complementos, Carolina Ardohain llevó un bolso de cuero con estampado y detalles trenzados y unas gafas negras XL.

Pampita

De esta manera, los 4 looks de Pampita imponen a las botas como el calzado ideal para el verano y demuestran que este ítem no es exclusivo del invierno. En este sentido, la modelo brinda una nueva tendencia que se destaca su comodidad, originalidad y versatilidad.