Los mejores looks de Claudia Villafañe en su viaje a Salta

Claudia Villafañe disfrutó de unos días de descanso en Cafayate, Salta, y aprovechó la ocasión para mostrar una serie de looks que reflejan su estilo clásico, femenino y sofisticado. En su cuenta de Instagram, compartió una galería de imágenes acompañadas del mensaje: “Volví de Cafayate, Salta, muy feliz y les quería compartir mis looks. ¿Ustedes conocen el norte argentino?”

Los looks de Claudia Villafañe en Salta

Cada una de las postales revela un costado distinto de la empresaria: aventurera, glamorosa y amante del buen vestir, siempre con prendas que combinan elegancia y comodidad. En la primera imagen, Claudia posa en medio de un impresionante paisaje de formaciones rocosas. Para ese entorno natural, eligió un outfit casual y moderno: una remera blanca básica, camisa marrón de gamuza y jeans anchos de estilo vintage. Un look cómodo y descontracturado, ideal para una excursión bajo el sol salteño.

En la segunda foto, cambia totalmente de registro y apuesta por la elegancia nocturna. Con un vestido cruzado de satén blanco, escote en “V” y botas altas color suela, se muestra radiante en un entorno iluminado por luces rojas. El vestido, de caída fluida, realza su figura y refleja un aire bohemio-chic, perfecto para una cena o evento especial en el norte.

El tercer look se desarrolla en un entorno más campestre y romántico: un conjunto en tonos crema formado por pantalón ancho de lino y sweater calado con lazo a la cintura. Complementó el look con zapatillas deportivas y gafas oscuras, logrando un estilo relajado y natural, ideal para recorrer viñedos o disfrutar de una tarde de paseo.

En la cuarta postal, vuelve a lucir su vestido blanco cruzado, esta vez en movimiento, dejando ver su falda al viento mientras camina por una galería colonial. Las botas con flecos le aportan un toque western muy en sintonía con el espíritu salteño.

El siguiente look la muestra impecable de negro de pies a cabeza. Con una blusa semitransparente y pantalón sastrero, Claudia combina sobriedad y elegancia, mostrando un costado más formal y refinado. El paisaje al atardecer, con los cerros al fondo, completa una imagen de serenidad.

Por último, el total white vuelve a ser protagonista. La empresaria se luce con una camisa translúcida con brillo sutil y pantalones sastreros al tono, sumando accesorios en blanco y gafas oscuras. Un look pulcro, fresco y atemporal, ideal para una mañana luminosa entre jardines y galerías coloniales.

Durante su viaje, Claudia Villafañe demostró que su estilo combina practicidad, buen gusto y un toque personal que la caracteriza. Cada outfit, además, dialoga con el entorno: desde los tonos tierra de los paisajes salteños hasta la pureza del blanco que domina en las casonas del norte.

