El emotivo momento de la China Ansa: su hija conoció a su hermanito

Este martes 21 de octubre, Josefina “China” Ansa se convirtió en mamá por segunda vez junto a Diego Mendoza. La llegada de Rafael al mundo no solo cambió la vida de sus padres, sino también la de India, la hija mayor del matrimonio. En las últimas horas, la periodista compartió un tierno video en sus redes sociales del momento en el que la nena fue a la clínica y conoció a su hermanito. “Un momento mágico e inigualable”, escribió llena de emoción en sus redes sociales.

El reencuentro más esperado: la hija de la China Ansa conoció a su hermanito

La China Ansa y Diego Mendoza se convirtieron en padres por segunda vez del pequeño Rafael. El niño llegó a este mundo el martes 21 de octubre a las 12.45 horas y llenó de alegría a la familia. "Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito", dijeron en sus respectivas cuentas personales de Instagram. "Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido, Rafael", agregaron.

China Ansa se convirtió en madre por segunda vez

Sin embargo, este miércoles, fue el turno de India de dos años de conocer a su hermanito. Para ello, su mamá encendió la cámara de su teléfono celular que ofició de cámara testigo para registrar la intimidad del encuentro e inmortalizar cada reacción de la nena. “India conoce a Rafi. Un momento mágico e inigualable”, escribió la animadora mientras compartió la secuencia de este nuevo capítulo familiar.

En el registro audiovisual que documentó, se la puede ver a la pequeña acercándose a la China quien estaba sentada sobre el sillón junto a la cuña que contenía al recién nacido. Al momento de ingresar a la habitación, el bebé comienza a llorar. “No pasa nada Raf, no llores más”, dice asombrada.

Por su parte, para que ella también se sienta protagonista, la joven pareja le obsequió un vestido azul de princesa que de inmediato se lo puso. Como broche final, los tres se fundieron en un abrazo mientras el pequeño Rafa descansa sobre los brazos de su madre. “Mi familia”, fue la frase cargada de simbolismo que colocó sobre esta encantadora escena.

China Ansa | Instagram

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se llenó de likes y de comentarios celebrando este sorprendente momento de la intimidad familiar cuando un hijo único conoce a su hermanito y se reorganiza la dinámica de cada uno de los integrantes.

El esposo de la China Ansa quedó en un segundo plano

El humor y el buen sentido de humor son cualidades que describen a la perfección la pareja entre la China Ansa y Diego Mendoza. En esta ocasión, en el video publicado, se puede ver cómo el exfutbolista quedó completamente en un segundo plano en este esperado reencuentro. “Medio pintado yo, ¿no?”, escribió en la caja de comentarios junto a emojis de risas. Los usuarios, lo consolaron y bromearon con él, mientras que otros lo animaban por ser "tan buen compañero".

China Ansa | Instagram

De esta manera, la China Ansa y Diego Mendoza celebran la llegada de Rafael, su segundo hijo, quien se sumó a la familia el pasado martes. La felicidad por el nacimiento fue compartida inmediatamente por la pareja a través de sus perfiles de Instagram, donde manifestaron su inmenso amor por el recién llegado, asegurando que su presencia ha multiplicado y potenciado la alegría familiar. Ahora, India tiene alguien con quien jugar y con quien compartir travesuras, risas y mucho amor.

