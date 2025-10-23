Juan Martín Del Potro confirmó que va a ser papá: quién es la madre de su hijo

El pasado domingo 19 de octubre se celebró el Día de la Madre y las redes sociales estallaron con los saludos a las mujeres que día a día llevan a cabo el cuidado integral de los miembros de la familia. Sin embargo, algunos aprovecharon para anunciar las noticias más enternecedoras. Este fue el caso de Juan Martín Del Potro, quien confirmó que será papá por primera vez.

El tierno posteo de Juan Martín Del Potro

Juan Martín Del Potro es uno de los tenistas más destacados del deporte de elite argentino. Su vasta trayectoria lo llevó a formar parte de las competencias más reñidas del mundo. Si bien siempre quiso mantener resguardada su vida sentimental, sus exnovias Jimena Barón y Sofía "Jujuy" Jiménez lo llevaron a formar parte de algunos titulares de la prensa del corazón. No obstante, “La Torre de Tandil” se encuentra abocado a su vida profesional como tenista y empresario de su propia academia de tenis.

Juan Martín Del Potro | Twitter

Entre tantos compromisos laborales, el deportista se encuentra atravesando uno de los momentos más dulces de su vida, ya que anunció que va a ser papá. La noticia fue confirmada esta mañana por el programa Mujeres Argentinas (El Trece), donde hablaron de un hecho particular que enterneció a los seguidores de la flamante pareja en redes sociales.

En otras palabras, Del Potro aprovechó la conmemoración del Día de la Madre para saludar virtualmente a su novia, Agustina Meucci, quien se encuentra embarazada de siete meses.

“Feliz día mamá. Te admiro profundamente por la mujer que sos, por la fuerza con la que enfrentás cada etapa y por la ternura con la que acompañás la vida que estás gestando”, comenzó diciendo en un posteo -en su cuenta privada @juandelpo- que le dedicó a la joven que lo convertirá por primera vez en padre. Acto seguido, añadió: “No hay nada más grande que ver el amor hecho persona y vos lo representás de forma hermosa. Te deseo un día lleno de paz, de amor y de todo lo que te haga sonreír. Te lo merecés más que nadie”.

Anuncio de Del Potro | Instagram

La imagen, muestra a la empresaria chaqueña posando en la playa con su pancita que ya está ingresando al último trimestre de embarazo. Por su parte, en el ciclo matutino de El Trece, mostraron cómo la hermana del atleta, Julieta, también saludó a la futura mamá, mostrando la aceptación en la familia y la gratitud por la llegada de este niño tan esperado por el clan. “Feliz día a la que me hizo tía. Te amo cuña”. Ninguno de los posteos se reveló el sexo del bebé, por lo que se especula que mantendrían la expectativa hasta el momento del parto.

Juan Martín Del Potro | Instagram

De esta manera, Juan Martín Del Potro se convertirá en padre por primera vez. Una noticia que genera emoción y entusiasmo no sólo en la flamante pareja, sino también en todo su entorno. A sus 37 años no sólo demostró que es una figura destacada dentro de su disciplina, sino que está preparado para recibir al bebé con todo el amor del mundo.

