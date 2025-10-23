Juliana Awada inauguró la temporada de calor con un mini vestido rojo pasión

Juliana Awada sabe marcar tendencia con piezas básicas y sofisticadas. En esta oportunidad, la ex primera dama le dio la bienvenida a los días soleadas y de altas temperaturas con un mini vestido rojo pasión que cautivó por completo a sus millones de seguidores en Instagram.

El vestido de Juliana Awada que es ideal para usar en primavera y verano

Tras vivir el París Fashion Week junto a su hija Valentina Barbier, Juliana Awada continúa viajando por el mundo y luciendo sus looks más fashionistas. A través de su red social de Instagram, donde la siguen dos millones de personas, la empresaria textil mostró cuál es el ítem que la acompaña en los días calurosos y adelantó así cuál es la tendencia que promete pisar fuerte en verano.

"Vestido nudo", escribió Juliana Awada junto a la postal donde la muestra en un lugar costero y posando apoyada sobre una pared blanca de madera con detalles en bordó. Con una sonrisa en su rostro, gafas de sol oscuras y actitud relajada, la esposa de Mauricio Macri mostró la pieza de lino que se volvió su imprescindible para soportar el calor, estar cómoda y lucir arreglada a la vez.

En otra fotografía compartida en su red social, Juliana Awada vuelve a mostrarse con este mini vestido camisero que lleva un diseño sensual y súper chic. Confeccionada en color rojo pasión, con escote en V, cintura anudada y lazo lateral, esta prenda se llevó todos los halagos por parte de sus seguidores e inspiró a llevarlo en aquellos días donde se busca una opción fresca, liviana y en tono vibrante.

En los posteos se la puede ver posando descalza, con total naturalidad, sosteniendo su cabello largo y expresando su felicidad en medio de una construcción de estilo playero. Sin dudas, Juliana Awada logró, una vez más, capturar su estética refinada pero sin esfuerzo e impuso un nuevo ítem en el armario para la temporada primavera verano 2026.

Si bien ella lo eligió para un plan descontracturado en una tarde soleada, este atuendo al ser moderno y estar hecho en tela de lino es ideal para varias opciones como una salida de día tipo brunch o merienda, evento al aire libre o hasta para una ocasión de noche donde la comodidad y originalidad sean la prioridad. En fin, este mini vestido va perfecto para cualquier momento de mucho calor donde se busca comodidad sin resignar estilo.

Según los expertos, este mini vestido rojo pasión se puede complementar con un cinturón fino en tonalidad dorada o un sombrero de ala ancha para elevar aún más el look, volviéndolo más elegante o boho chic según la situación. En cuanto al color, aseguran que favorece mucho y es uno de los favoritos de la temporada veraniega, por lo que no puede faltar en el guardarropa si se busca innovar y animarse a un outfit más jugado.

De esta manera, Juliana Awada inauguró la temporada de calor con un mini vestido rojo pasión que se llevó toda la atención en las redes sociales y recibió cientos de elogios de su sólida comunidad de Instagram, donde suele compartir su pasión por la moda y los viajes.