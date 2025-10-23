En medio de polémicas, Valentina Cervantes ya tendría fecha de salida de MasterCehef Celebrity

Valentina Cervantes es una de las grandes sorpresas de MasterChef Celebrity (Telefe), al conquistar al público por su personalidad, como también al jurado por los deliciosos platos que presenta en cada desafío. Pero no todo sería alegría para la influencer, porque en las interacciones que mantiene con la conductora del ciclo, Wanda Nara, se visualiza cierta tensión entre las mujeres y es en este contexto que se filtró que pareja de Enzo Fernández ya tiene fecha de salida de la competencia.

MasterChef Celebrity se queda sin Valentina Cervantes

Luego de su reconciliación con Enzo Fernández, Valentina Cervantes decidió continuar con su carrera en los medios y redes sociales en la Argentina, mientras su pareja trabaja en Inglaterra. Y no dudó en decir que sí ante la propuesta de ser parte de MasterChef Celebrity, afianzando tanto sus relaciones laborales como su llegada al público.

Y en las pocas galas que se emitieron, quedó en claro que la pareja de la estrella de la selección argentina se ganó el corazón del público, y del jurado. Sin embargo, la polémica la tiene como protagonista. Es que se dio a conocer la razón por la que mantienen cierta tensión con Wanda Nara, la conductora del ciclo, con quien sus idas y vueltas llamaron la atención por las tajantes respuestas de la participante.

Según transcendió, luego de ganar la Copa del Mundo, Valentina Cervantes y Enzo Fernández se instalaron en un country en la Argentina y en ese momento, Wanda Nara habría visto en el barrio al jugador y posteriormente le envió un mensaje privado ofreciéndole un encuentro. El ex River le contó a su pareja esta situación y esto explicaría distante relación entre ambas.

Este "mal" vínculo entre ambas queda en evidencia en cada interacción de las mujeres en MasterChef Celebrity. Y es en este contexto que se dio a conocer, que pese a cierto favoritismo hacia Valentina, ya tendría su fecha de salida de la competencia. "En un par de galas, Valentina Cervantes se va de MasterChef, lo tiene por contrato", contó Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo.

El motivo de la salida sería que debe regresar a Inglaterra para el cuidado de sus hijos, ya que si bien los dos niños se encuentran con ella, están escolarizados allí y deben volver a su rutina. Por el momento, su despedida no estaría vinculada con la polémica con Wanda Nara. Asimismo, no se dio a conocer si será eliminada o ella misma se despedirá del ciclo, como lo hizo recientemente Pablo Lescano.

De esta forma, Valentina Cervantes ya tendría fecha de despedida de MasterChef Celebrity pese al gran momento que atraviesa, tanto al conquistar al jurado con sus platos como al público con su simpatía.