Apareció Lourdes Fernández, de Bandana: el video que grabó

Este jueves 23 de octubre, se dio a conocer que Mabel López denunció ante la Justicia la desaparición de su hija, Lourdes Fernández, la popular cantante de Bandana. La mujer expresó que desde el 4 de octubre no veía a la joven, aunque si había recibido mensajes de su parte, pero sospechaba que ella no era quien era la emisora.

Ante la denuncia se generó un gran revuelo entorno dar con el paradero de la cantante. Personal policial se presentó en el domicilio que Lourdes y su presunta pareja, Leandro Esteban García Gómez​, compartían y el hombre habría expresado que la relación había terminado y ella no se encontraba allí. Luego de horas de especulaciones, la Bandana hizo una publicación en sus redes sociales.

En un video, Lourdes Fernández habló frente a cámara y expresó: "Me acabo de levantar. Me están llamando. Estoy con gripe desde el lunes. ¿Qué pasa? No puedo creerlo, esto es terrible". Además, indicó que está en perfecto estado.

Noticia en desarrollo.