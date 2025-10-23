Tras su denuncia, habló la mamá de Lourdes Fernández, de Bandana: "Llegó llena de moretones"

Este miércoles 23 de octubre, la madre de Lourdes Fernández, exvocalista de Bandana, denunció la desaparición de su hija, luego de que notara conductas extrañas por parte de sus hijas. Ante la difusión pública y la rápida intervención de los medios de comunicación, su mamá dialogó en Desayuno Americano (América TV), ciclo que conduce Pamela David y brindó detalles de las razones por las cuales decidió presentar una denuncia formal ante la justicia.

Lourdes Fernández y su mamá | Instagram

Los motivos que impulsaron a la Madre de Lourdes Fernández a denunciar

El caso de la desaparición de Lourdes Fernández conmocionó a la opinión pública luego de que Mabel López, madre de la cantante, se haya presentado a la justicia en búsqueda del paradero de su hija. El último contacto físico entre ambas fue el pasado sábado 4 de octubre, fecha en el que la artista festejó su cumpleaños.

"A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", contó la mujer encendiendo las alarmas en lo que podría ser un nuevo caso de violencia de género por parte de Leandro García López, su actual pareja.

Lourdes Fernández | Instagram

"Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso, no supe nada más", exclamó poniendo el foco nuevamente en el agresor de su hija, quien en 2022 había sido denunciado por maltrato y golpes físicos, situación que lo llevó a tener una causa judicial. La denuncia fue realizada en Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo.

NOTICIA EN DESARROLLO

