Juana Repetto salió al cruce en sus redes, tras recibir mensajes ofensivos hacía su hijo Belisario. No es la primera vez que sucede, en reiteradas ocasiones la actriz tuvo que aclarar a sus seguidores de por qué su pequeño comía con las manos o cuando fue acusada por una usuaria de tener favoritismo con unos de sus hijos.

Desde que se convirtió en mamá, Juana transformó su cuenta de Instagram en un espacio dedicado a la maternidad y a la crianza, además de compartir tiernas postales de sus hijos, Toribio y Belisario.

En está ocasión, la actriz realizó un posteo en sus historias, en donde se la ve junto a ‘’Beli’’, que llevaba una hebilla en su pelo, sonriendo de oreja a oreja: ‘’PAUSA, llegó bebu’’, escribió y añadió: ‘’En breve les muestro como le armé el lunch y el almuerzo de Beli’’.

Juana Repetto y Belisario

Lo que parecía ser una serie de historias sobre el proceso de preparación del almuerzo de su hijo pequeño, derivó en algo peor: ‘’No jodan MAIGOD!’’, expresó la hija de Reina Reech, luego de leer los mensajes que le iban cayendo por el detalle en el pelo de Belisario: ‘’Le molesta el flequillo, fue la solución más rápida y práctica que encontré’’, apuntó tajante.

El descargo de Juana Repetto

Sin embargo, no terminó ahí, ya que minutos más tarde, Juana Repetto publicó una storie ‘’escrachando’’ a una seguidora, por los continuos insultos que recibió y pidió que la denuncien en Instagram: ‘’Esta pelo… que ya me ha dicho que mi hijo parece un tonto, me sigue rompiendo los huevos que no tengo, me ayudan a denunciarla?. Debe tirarle mierdx a más gente, frenémosla’’, cerró indignada, acompañado por una captura de pantalla.

Juana Repetto reveló cómo vive la maternidad y la sexualidad con su pareja

Juana Repetto contó cómo vive su vida sexual junto a su marido Sebastián Graviotto, luego de recibir una consulta de sus seguiodores “Las relaciones en puerperio, parejas, amigas... Es muy difícil. Estoy estancada, solo soy mamá”.

“Es mi primer puerperio en pareja y la verdad es que es difícil. Una tiene la lívido en los chicos, estás agotada, dormís mal y el poco tiempo que tenés lo querés usar para vos (dígase, bañarse). Ni hablar si tenemos más de un hijo”, expresó, luego la actriz hizo hincapié que se necesita “paciencia, amor, empatía y diálogo”.

D.M