Juana Repetto se sinceró y contó el rol de Sebastián Graviotto en su embarazo: "No lo van a ver"

Embarazada de su tercer hijo y el segundo con Sebastián Graviotto, Juana Repetto comparte sus sensaciones y su dulce espera con sus seguidores de las redes sociales. En esta oportunidad, la hija de Reina Reech decidió abrir la cajita de preguntas e interactuar con ellos. Una de las tantas consultas fue relacionada por su expareja y padre de sus pequeños. A lo que ella decidió contestar con total sinceridad.

Juana Repetto habló de Sebastián Graviotto y su rol en la dulce espera: "Es nuestra realidad"

Cuando Juana Repetto anunció su embarazo tras su separación de Sebastián Graviotto sorprendió y causó gran revuelo cuando reveló que el padre de su bebé era él. Sin embargo, ambos dejaron en claro que este hijo en camino no significaba una reconciliación y que seguirían separados.

Ahora, a través de sus historias de Instagram, Juana Repetto se animó a contestar las dudas e inquietudes de los usuarios, y fue así que terminó hablando del rol que ocupa Sebastián Graviotto en este nuevo embarazo. "¿Seba te está acompañando en estos momentos? ¿Disfruta de la panza con vos?", escribió una seguidora queriendo saber si el joven está presente o no, tanto para acompañarla en este momento de su vida como para paternar ya que Belisario también es su hijo.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Lejos de evitar la respuesta, la artista decidió hacer un video para poder explayarse mejor y explicar cómo se organizan. "Sebi viaja muchísimo por trabajo. Por ahora, labura de lo que labura y eso implica estar fuera de Buenos Aires muchos meses al año", comenzó. Y desde el sillón de su living, agregó que "por ahora labura así y eso implica estar muchas veces al año afuera".

Pese al trabajo que posee Sebastián Graviotto, lo cual complica la rutina y el estar presente constantemente junto a ellos, Juana Repetto aseguró que su expareja se organiza para estar pendiente de Toro y Belisario y acompañarla en este embarazo. "Cuando está, está. Ahora que yo estoy haciendo un semireposo, sumamos más días", expresó y profundizó: "Él buscaba a los chicos una vez por semana y ahora los busca más seguido".

Juana Repetto

En este sentido, destacó sobre el padre de sus hijos: "Está dispuesto y disponible, con el tiempo y la disponibilidad, para ocuparse más de lo acordado y poder colaborar con la causa". Sin embargo, aclaró que el tiempo que no está en Buenos Aires se ausenta y es una situación que ya normalizó: "Después se vuelve a ir, no está y no lo van a ver nunca. Los meses que no está, no está. Eso es lo que pasa".

Junto a la filmación, la influencer escribió a modo de resumen y para terminar con las consultas sobre este tema: "Bueno como para que no se arme bola. Esto es por ahora funciona y seguirá funcionando así como les cuento. Muchos meses no está, es su realidad, fue nuestra realidad y será nuestra realidad. Cuando está, está".

De esta manera, Juana Repetto se sinceró y contó el rol de Sebastián Graviotto en su embarazo. "No lo van a ver", manifestó la hija de Reeina Reech dejando en claro que cuando él debe viajar por trabajo no puede estar cerca de ella ni de su hijo Belisario.