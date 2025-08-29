Sebastián Graviotto rompió el silencio sobre el embarazo de Juana Repetto: “Como pareja estamos alejados"

Sebastián Graviotto rompió el silencio sobre el embarazo de Juana Repetto y compartió su mirada sobre el momento que atraviesan tras haberse separado. Con palabras medidas y sin entrar en detalles íntimos, el instructor de esquí se refirió al vínculo actual con la actriz y a cómo transita esta nueva etapa familiar.

Sebastián Graviotto habló por primera vez luego de que Juana Repetto confirmara su embarazo en redes sociales. El exparticipante de Gran Hermano reveló detalles de la dinámica familiar que llevan desde que conocieron la noticia. A pesar de haberse separado, el vínculo con la actriz sigue siendo fuerte y cargado de amor.

En las últimas horas, el anuncio de la artista sorprendió a todos sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video que combinaba humor y emoción por su embarzo, sin revelar inicialmente quién era el padre del bebé en camino. A cinco meses de haber confirmado su separación del entrenador de esquí, las especulaciones no tardaron en iniciar.

En este contexto, fue Andrea Taboada, desde el programa Intrusos (América), quien se comunicó con Sebastián Graviotto y confirmó que él es el padre del niño. “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, le dijo, en referencia a la familia que construyeron con Juana Repetto. A pesar de su perfil bajo, el deportista decidió cortar con los rumores.

En su testimonio, explicó que no tiene mucho para contar, pero sí compartió cómo se dio el reencuentro con Juana: “En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó”. La relación entre la actriz y el exparticipante de Gran Hermano se había oficializado en 2018, y juntos formaron una familia con sus hijos Toribio, Belisario y Lupe, hija de una relación anterior de él.

En abril de 2025, Juana Repetto confirmó públicamente la separación, sin entrar en detalles ni polémicas. Desde entonces, mantuvieron un vínculo centrado en la crianza compartida de los menores, aunque sin señales de reconciliación. El embarazo, entonces, se da en un contexto de distanciamiento afectivo, pero con una dinámica que, según Sebastián Graviotto, sigue funcionando desde otro lugar.

Por su parte, Andrea Taboada reveló otro mensaje que compartió con el joven: “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor, que es lo que se merece”, expresó, dejando en claro que, más allá de la situación sentimental, ambos están comprometidos con el bienestar del bebé en camino.

Sobre el estado actual de la relación, Sebastián Graviotto fue claro: “Como pareja estamos alejados, pero siempre con amor, trabajando como equipo”. La panelista también intentó comunicarse con Juana Repetto para conocer su versión, pero según contó en el programa, la actriz no respondió los mensajes.

Sebastián Graviotto rompió el silencio sobre el embarazo de Juana Repetto y dejó en claro que, aunque el vínculo como pareja atraviesa una etapa de distancia, ambos transitan este momento desde un lugar de respeto y colaboración. La dinámica familiar se amoldó a la compañía, el amor y el cuidado del bebé en camino.

