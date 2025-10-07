Juana Repetto posó sin ropa para mostrar su pancita de embarazada y generó polémica: “¿Es un montón?”

Juana Repetto sorependió a sus seguidores al posar sin ropa interior frente al espejo para mostrar su pancita de cuatro meses de embarazo. La actriz, que compartió la foto al borde de la censura en su cuenta de Instagram, generó todo tipo de comentarios y se hizo cargo de la situación con un picante mensaje.

Juana Repetto posó sin ropa frente al espejo y generó polémica

Juana Repetto está esperando su tercer hijo y comparte a diario cómo vive esta nueva etapa con su millón de seguidores. En las últimas horas, la actriz posó sin ropa para mostrar su pancita de embarazada y generó controversia entre los usuarios.

En la postal, que publicó en blanco y negro desde el baño de su casa, se puede ver a Juana de perfil frente al espejo, con el cuerpo cubierto solo por el vapor. “¿Es un montón? No sé si es divina o me pasé tres puentes”, escribió junto a la foto, tomándose con humor las posibles reacciones de su millón de seguidores en Instagram.

Juana Repetto

La publicación no tardó en generar miles de “me gusta” y comentarios. La mayoría de los usuarios la felicitó por mostrar con naturalidad los cambios del cuerpo durante el embarazo, pero no faltaron las críticas por su exposición. “Sos hermosa, un cuerpo real y lleno de vida”, “Es un montón de amor lo que se viene” y “Vos te sentís bien, y eso es lo que vale”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Fiel a su estilo, Juana no se quedó solo con la foto: también aprovechó para hablar sobre los cambios físicos y emocionales que está atravesando. Desde que confirmó que el bebé que viene en camino es fruto de su relación con su ex, Sebastián Graviotto, la actriz comparte con sus seguidores de qué se trata esta nueva etapa familiar.

Juana Repetto y sus hijos, Toribio y Belisario

Cabe mencionar que Juana Repetto ya es mamá de Toribio y Belisario, y suele publicar en sus redes temas relacionados con la crianza, la maternidad y el cuidado del cuerpo. Esta vez, la imagen sin filtros volvió a ponerla en el centro de la conversación, aunque lejos de las críticas, la mayoría de sus seguidores celebró su actitud de mostrarse auténtica, libre y feliz en una de las etapas más especiales de su vida.