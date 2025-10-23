Juana Repetto está pasando su tercer embarazo, acompañada de su familia y sus dos hijos. En los últimos días se volvió tendencia en las redes sociales, ya que, a pesar de queres guardar la sorpresa, se reveló en un video de ella el posible nombre del bebé que espera con ansias. Finalmente, logró obtener el anuncio que tanto deseaba, y compartió a sus seguidores cómo se llamará su hijo. Rápidamente, los usuarios no dudaron en buscar el significado y quedaron enamorados del mismo.

Juana Repetto y sus hijos

El tierno significado del nombre del bebe de Juana Repetto

Ante la sorpresa de todos sus seguidores y tras su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto anunció que estaba en la dulce espera, y que el padre era su expareja. Lejos de las polémicas, ella aseguró que tendría al bebe y seguiría sin volver con el deportista, abriendo una bitácora en sus redes sociales de todos los procesos que vive en el embarazo. Uno de los momentos más importantes es el nombre del pequeño, y que ella quiso hacer una revelación tierna, pero se terminó filtrando antes de tiempo.

La filtración del nombre del bebe de Juana Repetto

En el Día de la Madre, mostró el autorregalo que se hizo, y que sus hijos firmaron emocionados. Se trataba de joyas grabadas con los nombres de los cuatro, entre las que aparecía el posible del nuevo bebé. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en notarlo y se lo hicieron saber. Pero, la influencer decidió hacer su anuncio oficial, de la mano de Toto y Beli. En un video que compartieron en Instagram, se ponía leer: "Toribio, Belisario y...".

En el mismo, aparecía Belisario con un cuadro donde estaba su nombre y el de su hermano. Como una especie de juego cada integrante de la familia agregaba una letra hasta formar Timoteo, el nombre del tercer hijo de Juana. La emoción se sintió entre todos los seguidores de ella, quienes no tardaron en buscar el significado. Según el Chat GPT, Timoteo es "el que honra a Dios" o "honrado por Dios", proviene del griego y con un alto grado de significado bíblico, por ser el nombre de un discípulo cercano del apóstol Pablo.

Juana Repetto no duda en compartir los momentos más felices en las redes sociales y con sus más fieles seguidores. Su tercer embarazo se une a la lista de celebridades que están en la dulce espera, y que muestran todos los anuncios con felicidad. Si bien el nombre de su tercer bebe se filtró en un video de ella, la influencer decidió revelarlo con un video tierno junto a sus dos hijos, y se volvió tendencia en las redes sociales.

A.E