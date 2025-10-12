Juana Repetto confesó el difícil momento que atraviesa mientras transita su embarazo: “Aprender a pedir ayuda”

Juana Repetto, que atraviesa su tercer segundo embarazo, abrió una “cajita de preguntas” en sus historias de Instagram y respondió con total honestidad a las consultas de sus seguidores sobre su maternidad y su estado actual. Una de las preguntas que más repercusión generó fue la de un usuario que le consultó: “¿A veces te sentís sola? La crianza es muy dura”.

Juana Repetto

Juana Repetto habló del difícil momento que atraviesa mientras transita su embarazo

Reppeto respondió con sinceridad: “Sí, muchas veces sí”, y luego amplió su reflexión en un extenso texto donde describió las dificultades que atraviesa.

“Pero sola en líneas generales, no en relación a S. Siento que no tengo red, lo cual para mí es fundamental. Mi círculo quedó en Capital y aunque sé que están y que si los necesito vienen corriendo, no es lo mismo que estar ahí”, expresó.

La actriz explicó que la distancia y las rutinas diarias con sus hijos hacen que le resulte difícil moverse o tener la contención que necesita. “Entre los horarios y actividades de los chicos me cuesta moverme hasta allá. Mi vieja está siempre, pero el resto de la familia vive afuera”, agregó.

Juana Repetto

Juana también recordó cómo fue su experiencia durante el embarazo de su primer hijo, Toro, y comparó aquel momento con la actualidad. “Con Toro me sentí muy contenida y acompañada, todavía vivían todos acá y yo estaba en Palermo. A Beli lo tuve en pareja y pandemia, o sea… nadie tenía mucha red”, explicó.

Finalmente, compartió una reflexión sobre lo que espera para los próximos meses, mientras se prepara para la llegada de su tercer hijo. “Veremos cómo se da con el bebé en camino. Sé que voy a resolver, lo sé hacer. Eso no quiere decir que crea que va a ser fácil”, escribió, y cerró con una frase que resume su aprendizaje personal: “Dato no menor: tengo que aprender a pedir y aceptar ayuda”.

Juana Repetto, que confirmó su embarazo hace unos meses, ya atraviesa su cuarto mes y ella misma confirmó el bebé es fruto de su relación con su expareja, Sebastián Graviotto, con quien tiene a su hijo Belisario, de 4 años. En declaraciones a LAM (América), había reconocido que la noticia la tomó por sorpresa, pero que la vive con mucha emoción: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa”.

