Por error y descuido, Juana Repetto reveló cómo se llamará su tercer hijo

Juana Repetto es una de las celebridades que están en la dulce espera, y que no dudan en mostrar el proceso de la misma en sus redes sociales. En medio de su mudanza, y procesar la llegada de su tercer hijo, vivió el Día de la Madre, acompañada de su familia y sus orgullos. En su cuenta de Instagram, mostró todos los detalles del día y el regalo que recibió de ellos. Sin embargo, por error y descuido, terminó revelando el posible nombre de su tercer bebé.

Juana Repetto y su familia

¿Cómo se llamará el hijo de Juana Repetto?

Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció que, tras su separación de Sebastián Graviotto, estaba en la dulce espera de su tercer bebé. Al momento de preguntar quién era el padre, ella decidió no ocultarlo y confirmó que se trataba de su expareja, pero que se mantendrían sin volver a una relación. Es por eso que la influencer muestra el proceso del embarazo por su parte, e incluso vive el Día de la Madre rodeada de su gente querida y lejos de él.

En este contexto, decidió compartir con sus seguidores un autorregalo que se hizo, para que los menores lo pudieran firmar y fuera su obsequio para ella. En su cuenta de Instagram, compartió un video que se volvió viral debido a un descuido que tuvo. "Se los di ayer para que pongan lo que quieran y ahora me lo den, porque sino no iba a tener regalo del Día de la Madre", comenzó explicando, y mostró la emoción de los menores al momento de entregárselo.

Se trataba de joyas grabadas con los nombre de su familia, y ella no dudó en mostrarlo a la cámara. “Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del bebulo así que no lo podemos mostrar entero”, expuso entre risas. Sin embargo, un grabado dentro de la caja se deslizó y muchos usuarios pudieron ver un nombre que no era ni Juana, ni Toribio, ni Belisario. El grabado decía Timoteo, y la emoción de todos fue notoria en los comentarios.

Juana Repetto reveló el nombre de su bebé

Juana Repetto mantuvo el silencio en sus redes sociales, para poder hacer el anuncio y confirmar que ese es el nombre de su tercer hijo. Los usuarios, por su parte, no tardaron en hacer viral este momento y de mostrar su felicidad hacia la influencer. Ella está viviendo las semanas más lindas del embarazo, a solo meses de conocerlo. Sus pequeños no dudan en acompañarla y hacerla feliz con detalles como cartesianismo y mimos, mientras esperan a su tercer hermanito.

A.E