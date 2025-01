Remera oversize y sandalias, el look comfy rockero de Ámbar de Benedictis para la playa

Continuando con el legado familiar, Ámbar de Benedictis comenzó el 2025 disfrutando del verano en las encantadoras playas de José Ignacio, Uruguay. La hija mayor de Juana Viale, junto a su abuela Marcela Tinayre, su tío Nacho Viale y su novia Lucía Pedraza, pasaron unos días en uno de los destinos más exclusivos de Punta del Este, donde disfrutaron de la tranquilidad característica del lugar.

Según información y fotos obtenidas por Caras, Ámbar, de 21 años, compartió momentos familiares únicos durante su estadía. El grupo almorzó en Popei, un exclusivo restaurante de la zona, y recorrió el pintoresco pueblo turístico a bordo de un vehículo 4x4.

El look comfy rockero de Ámbar de Benedictis.

La llegada de la bisnieta de Mirtha Legrand no pasó desapercibida. Para la ocasión, Ámbar lució un look cómodo con un toque rockero: una remera oversize de The Rolling Stones, gafas oscuras y sandalias altas, perfectas para el cálido clima playero. Con su cabello castaño claro y largo hasta la cintura, llamó la atención por el gran parecido físico con su madre, Juana Viale.

El viaje tuvo, además, un motivo especial: la celebración del cumpleaños de Nacho Viale, quien cumple 44 años el 2 de enero. Esta fecha reunió a buena parte del clan familiar tras los festejos de Año Nuevo. Entre reuniones familiares y momentos de relax, los Viale-Tinayre aprovecharon para estrechar lazos en un entorno exclusivo y acogedor.

Nacho Viale y su novia, Lucía Pedraza.

Ámbar, quien actualmente trabaja en StoryLab, la productora de su tío, estudia Comunicación Social en la Universidad de San Andrés. Se matriculó en 2023 luego de regresar de una estadía de seis meses en París, experiencia que marcó un antes y un después en su vida personal y académica.

Para la familia de Mirtha Legrand, el vínculo con José Ignacio tiene raíces significativas. Año tras año, elige este rincón privilegiado para disfrutar de las fiestas y recargar energías. Casablanca, la emblemática propiedad adquirida en los años 70 por Daniel Tinayre, continúa siendo el epicentro de las reuniones familiares. En aquella época, José Ignacio era un pequeño pueblo de pescadores, y su serenidad lo convirtió en el refugio perfecto, lejos del bullicio de Punta del Este.

En las postales capturadas del paseo, se los pudo ver sonrientes y disfrutando del día, reflejando la complicidad y el espíritu relajado de un verano sin preocupaciones. José Ignacio, con su tranquilidad característica, fue el escenario ideal para dar la bienvenida a un nuevo capítulo en la vida de Ámbar de Benedictis y su familia.

Producción: Sol Miranda.

Fotos: Federico de Bartolo.