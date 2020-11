Juana Viale contó y detalló una faceta desconocida: "Son mi vida"

Juana Viale está viviendo un presente de mucha exposición al ocupar el lugar de su abuela, Mirtha Legrand en sus históricos programas televisivos. La actriz está pensando en mudarse a Uruguay, pero también tiene que definir su futuro laboral 2021.

Pero, entre tantas presiones, Juana confesó que es una apasionada de los autos. En diálogo con el sitio Autoblog, la actriz reveló: "Esto es de familia. Mi tío Atilio Viale del Carril era piloto de Turismo Carretera y de chica me llevaba al autódromo en lugar de a la plaza".

"Mi viejo fue mi primer maestro y también pasé por la tutela de mi hermano Nacho. Siempre estuve rodeada de autos y motos en mi vida", agregó la conductora.

"Actualmente manejó una camioneta porque siempre fui una mujer de bártulos, de tener un alma nómade y de buscar lugares inhóspitos. Amo recorrer la ruta 40: carpa, hijos y perros. Soy una mujer rutera y off-road y esta camioneta me permite viajar por todo tipo de caminos. Frenar, recostarme en la caja, ver las estrellas o sentarme a ver el atardecer. ¡La camioneta es como mi casa móvil!", explicó Juana.

Juana Viale habló de su partida a Uruguay

Hace algunos meses se la vio a Juana Viale junto a su hermano Nacho Viale en la Embajada de Uruguay. Tras eso, en el programa Confrontados se habló sobre los trámites que los jóvenes están haciendo para mudarse, en un futuro cercano.

La actriz no había dado declaraciones al respecto, hasta el momento, pero ahora rompió el silencio y se refirió a esos rumores: "Puede ser pero no me voy a ir ahora, tengo la responsabilidad de un trabajo acá, tengo mis hijos en la escuela sin ir a la escuela, tengo una casa, no me voy a ir a ningún lado por ahora", respondió la hija de Marcela Tinayre.

"Igual si me quiero ir, lo comunicaré, no tengo nada que ocultar. No sé por qué lo empezaron a decir por todos lados", agregó.