Juana Viale recordó a su amiga Victoria Césperes: “Duele no poder abrazarte”

Juana Viale compartió en sus historias de Instagram un mensaje para una íntima amiga, Victoria Césperes, conocida como La Uru, que falleció hace dos años debido a un cáncer de mama.

Las actrices eran muy cercanas y juntas habían protagonizado la obra “La Sangre de los Árboles”. En LAM, Pía Shaw había definido en su momento el tipo de relación que compartían, expresando: “Era su hermana del alma, así le decía ella. Era su amiga del alma de verdad, compartieron tanto juntas, eran amigas de la vida”.

Juana Viale y Victoria Césperes.

Ahora, en lo que hubiera sido su cumpleaños número 44, Juana Viale decidió dedicarle unas palabras para recordarla en su día especial. “Siempre juntas. Te amo eternamente”, comenzó escribiendo.

Juana Viale recordó a Victoria Césperes.

“Duele no poder abrazarte pero siempre vamos de la mano”, cerró la conductora, agregando una imagen de ambas mirando al mar.

Juana Viale será parte de una obra en España

La nieta de Mirtha Legrand habló recientemente sobre su presente laboral y reveló que se embarcará en un nuevo proyecto en Europa. Durante el lanzamiento de la serie “Ringo”, la actriz habló con Socios del Espectáculo y afirmó: “Lo más próximo es que me voy a hacer teatro a España en mayo. No está todo terminado, el 22 de mayo estreno allá si no me equivoco”.

Juana Viale.

Reticente a dar muchos detalles, Juana Viale agregó: “Van a ser dos semanas de función. Es una obra de Sergio Blanco, un gran dramaturgo uruguayo, dirigida por Cristian Morales, director argentino y no puedo decir más”.

H.O