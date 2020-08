Juana Viale reveló qué hará si Mirtha Legrand decide no volver a la televisión

Juana Viale contó cuál es la decisión que tomó respecto a la continuidad de los históricos programas de Mirtha Legrand. Tras ser indagada al respecto, la celebridad argentina aseguró que está dispuesta a ocupar el lugar de su abuela en caso de que ella decida no volver a la TV.

"Si tu abuela decide no volver al programa de televisión, ¿te quedás conduciendo Almorzando con Juana?", le preguntó Luciana Geuna en Verdad Consecuencia a la actriz de 38 años, quien contestó: "Voy a responder la verdad, yo no le esquivo a las preguntas".

Con total seguridad, la conductora de televisión expresó: "Si mi abuela me cede su espacio yo estoy para ocuparlo". Luego, Maru Duffard y Geuna continuaron indagando en el tema acerca de los cambios que haría si así fuera y Juana respondió con humor.

"Me gusta La noche de Mirtha, no me molesta a mi. Por ahí cambiaría la música, dejaría a mi hermano Nacho que es el productor, StoryLab es su productora, creo que los dejaría poder dar un cambio para que no sea lo de mi abuela y yo suplantando sino que sea mi programa", cerró la mamá de Ámbar, Silvestre, Ringo y Alí.