Juanse habló sobre mal momento que vivió al conocer a Mick Jagger

Juanse tiene sin dudas miles de anécdotas con grandes músicos del rock and roll. El exlíder de los Ratones paranoicos visitó PH Podemos hablar y reveló cómo fue su primer encuentro con Mick Jagger, frontman de los Rolling Stones banda de la que fue telonero en 1995.

Fue Andy Kusnetzoff quien le preguntó por ese episodio que ocurrió cuando él y su banda se disponían a acompañar a los Stones en los cinco shows multitudinarios que brindaron en River en febrero de 1995. "No hablemos de eso", dijo el cantante con humor y luego contó la curiosa anécdota.

“Mi mujer (Julis Testai) y una amiga estaban hospedadas en el hotel conmigo cuando ellos llegaron. Y este muerto (por Micl Jagger) llegó, la vio, la saludó y averiguó donde estaba”, recordó Juanse.

“Yo estaba en calzones mirando la tele con ella cuando sonó el teléfono y atendí. Me preguntó si estaba Julia con la voz de Ante Garmaz, yo le dije que no y me dijo que era ‘el cantante de los Rolling Stones'”, contó el participante de Masterchef sobre esta mala experiencia con el británico.

“Le dije ‘¡Tomátelas, te voy a matar!, y se armó un lío bárbaro porque quise salir a buscarlo a Mick Jagger. Después se dio cuenta, nos llamó, y nos reunimos con él”, cerró Juanse su disparatada y para nada agradable anécdota con Jagger.

Donato de Santis reveló quién es su personaje favorito para MasterChef Celebrity

Esta noche será una de las más esperadas por los argentinos que se han convertidos en fanáticos de MasterChef Celebrity ya que a las 22:30 por Telefe comenzará la segunda temporada del ciclo conducido por Santiago del Moro. En esta oportunidad Donato de Santis, uno de los tres jurados habló sobre lo que se verá y adelantó quien es su participante favorito.

“Se está perfilando interesante, Juanse es un personaje, nos vamos a divertir, hay que mirar el programa pero sin ser partidario“, agregó.

Sobre el líder de los Ratones Paranoicos aseguró: “Juanse para mí puede sorprender. No tengo la menor idea. He pasado varias situaciones divertidas con él, como músico, hay que ver como cocinero. Puede tener un par de ases en la manga“, dijo y cerró: “También está Georgina ahí también puede sorprender, a Carmen Barbieri le puede dar algún consejo Fede Bal“.