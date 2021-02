Enterate cuándo arranca MasterChef Celebrity: ya tiene día y horario

Desde la consagración de Claudia Villafañe todo un país esperaba por la confirmación de cuando comenzaría a salir al aire la nueva temporada (la segunda) de MasterChef Celebrity. La noticia llegó esta mañana cuando Telefe anunció que el lunes 22 de febrero a las 22.30 horas se emitirá el primer episodio.

Esta edición presenta a nuevos famosos que serán evaluados por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui y tendrá en la conducción a Santiago del Moro. El mismo equipo que en la anterior edición. Quien se consagre ganador se llevara la suma de un millón doscientos mil pesos e importantes premios.

Las celebridades que competirán en esta temporada son: Gastón Dalmau, Dani “La Chepi”, CAE, Flavia Palmiero, Andrea Rincón, Juanse, Sol Pérez, Hernán “El Loco” Montenegro, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Georgina Barbarossa, María O´Donnell, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera, Alex Caniggia y Claudia Fontán (hasta que se recupere Carmen Barbieri).

Cada uno de ellos deberá afrontar un desafío culinario diferente cada día, estar atentos a los tiempos para elaborar los platos y soportar las devoluciones de los jurados. Fede Bal será el host digital y el encargado de mostrar el detrás de escena. Habrá un set renovado e invitados a cocinar.

Benjamín Amadeo reveló por qué se negó a participar de MasterChef Celebrity

Se animó a decirle que no al programa que fue sensación durante todo el año pasado. Así es, Benjamín Amadeo rechazó la oferta de concursar en MasterChef Celebrity segunda edición ya que tiene otros planes en mente según confirmó en "Pasa Montagna" por Ra Rivadavia.

De esta forma no se reencontrará con Gastón Dalmau y Candela Vetrano dos actores que estuvieron con el el "Casi Ángeles", la novela que produjo Cris Morena y que si estamparon su firma para el gran programa de cocina.

"Me llamaron y me hubiese encantado, porque es un programa que miro y un formato que me gusta mucho, pero tengo ganas de hacer otras cosas... Y si no lo puedo hacer al cien por ciento, prefiero que no", aseguró Benjamín Amadeo en el ciclo radial.

Además contó que es bueno cocinando salmón y asado y reveló que lo llevó a convertirse justamente en un gran cocinero: "En realidad, a mí me gusta comer y me volví buen cocinero porque me gusta morfar. Fue un derivado de una necesidad", cerró algo tentando.