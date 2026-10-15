Juicio por la muerte de Diego Maradona: El reclamo de Dalma a Jana Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó en su etapa de alegatos finales, un momento de altísima tensión judicial donde las partes acusadoras formalizan sus pedidos de condena contra el cuerpo médico imputado por homicidio simple con dolo eventual . La aparente unidad que mantenían los herederos del astro del fútbol se desmoronó por completo cuando los abogados expusieron sus respectivas posturas ante el tribunal. El detonante del escándalo familiar fue la inesperada estrategia legal de la menor de las hermanas, Jana, una decisión que fracturó la relación en plena audiencia pública. En este contexto, Dalma no se quedó callada y apuntó con un fuerte reclamo y aclarando la situación.

Diego Maradona y sus hijas

El escándalo en el juicio de Diego Maradona: las penas que pidió la Fiscalía

Durante los alegatos finales presentados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron una durísima reconstrucción de las últimas semanas de vida de Diego Maradona. La Fiscalía calificó la internación domiciliaria en Tigre como un proceso "anárquico" y deficitario, solicitando penas de prisión efectiva para seis de los siete profesionales de la salud imputados bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual y homicidio culposo.

El pedido principal recayó sobre el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera, para quien los funcionarios judiciales exigieron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación profesional por una década. Asimismo, se solicitó 10 años de cárcel para Nancy Forlini, coordinadora médica de la prepaga Swiss Medical, y 8 años de prisión para la psiquiatra Agustina Cosachov, acusada también de falsedad ideológica.

Dalma y Diego Maradona

En cuanto a las responsabilidades menores, los fiscales modificaron la calificación para el psicólogo Carlos Díaz, requiriendo una pena de 5 años de prisión por homicidio culposo. Por el mismo delito, demandaron 4 años de reclusión para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Finalmente, la Fiscalía determinó que el médico clínico Pedro Di Spagna operó únicamente como un interconsultor externo, razón por la cual decidieron retirar los cargos en su contra y solicitar su absolución definitiva.

La furia de Dalma Maradona se desató con vehemencia luego de que Félix Linfante, el abogado que representa a Jana Maradona, solicitara formalmente la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Para la hija mayor de Claudia Villafañe, este planteo resulta una traición inentendible, y recurrió a sus redes sociales para lanzar duras acusaciones contra su hermana menor.

El reclamo de Dalma a Jana Maradona

Dalma Maradona apuntó contra Jana Maradona

El descargo de Dalma Maradona a través de sus redes sociales expuso la furia acumulada contra su hermana menor tras los alegatos. "¡Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz! Inentendible por dónde se lo mire!", comenzó el comunicado. Para la hija mayor de Claudia Villafañe, la postura de la defensa de Jana anula el sufrimiento familiar del pasado, recordando con rabia que "Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mi que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar el tratamiento".

El reclamo de Dalma a Jana Maradona

Dalma continuó desarmando la estrategia de la defensa cuestionando la coherencia de pedir clemencia para alguien que pretendía eludir su responsabilidad penal. "También es Díaz el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra", escribió. Con un notable dolor por lo que considera un quiebre interno, sentenció: "¡De sorpresa y sin aviso previo, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene! ¡De eso no se vuelve!".

El reclamo de Dalma a Jana Maradona

Finalmente, la heredera del astro concluyó reafirmando el frente inquebrantable que mantiene con su hermana Gianinna, lanzando una dura advertencia sobre la lealtad y el futuro del caso. "¡Y ahí te bancaras la que venga! De ser mala leche y traicionera no se vuelve. ¡Nada ni nadie nos va a impedir pedir la justicia que nuestro papá se merece!", dejó en claro. De la misma manera, Giannina pidió justicia en sus redes sociales y los usuarios no tardaron en pronunciarse.

El reclamo de Dalma a Jana Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona expuso la máxima tensión judicial mediante el pedido de severas penas de la Fiscalía. Sin embargo, el proceso quedó marcado por el quiebre familiar definitivo tras el reclamo de Dalma a Jana Maradona, una fractura que transformó los alegatos en un escenario de traiciones públicas.

A.E