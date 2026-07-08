Entramos al living de Dalma Maradona: estructura de 1920, muebles modernos y detalles vintage

Dalma Maradona tiene una personalidad fuerte y marcada por sus vínculos familiares. En todo momento, busca traer a colación las anécdotas y enseñanzas que vive con cada integrante de su familia, o que su propio papá le enseñó en todos sus años. Es por eso que, como refugio de la vorágine laboral y su vida pública, eligió junto a su esposo remodelar una casona histórica en Núñez. Con modificaciones tecnológicas y algunos espacios vintage que aun se conservan, el lugar que más resguarda la estructura de 1920 es el living. De madera y con una mezcla de épocas, recibe a sus invitados en la comodidad de un espacio cálido y hogareño.

Dalma Maradona

Así es el living de Dalma Maradona: estructura de 1920 y fusión de épocas

Dalma Maradona vive en una histórica casa del Barrio River, una zona residencial muy exclusiva dentro del barrio de Núñez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 2018. La actriz y su esposo, Andrés Caldarelli, adquirieron la propiedad poco antes de casarse y se encargaron de realizarle un exhaustivo proceso de reformas, restauración y modernización tecnológica. La realidad es que se trata de una casona vintage construida originalmente alrededor de 1920, de unos 354 metros cuadrados que incluyen cuatro dormitorios, tres baños, un altillo y una bodega oculta.

Si bien buscaron adaptarla para que tanto ellos como sus hijas Roma y Azul vivieran en un espacio seguro y moderno, también decidieron mantener el espíritu histórico, y la habitación que más lo mantuvo fue el living. En este espacio conviven las aberturas originales de madera de la década de 1920 junto con mobiliario contemporáneo. Desde los pisos de madera noble, sillones mullidos en tonos neutros o rojizos, mesas ratonas de líneas simples, candelabros de tonalidades cálidas y alfombras de diseño clásico que aportan sofisticación, aparecen agregados tecnológicos como un televisor o luces LED, y decoración de arte abstracto, muy unido a las tendencias vanguardistas de los últimos años.

El living se divide en dos espacios más pequeños y se destaca por su imponente apertura en arco con columnas blancas de estilo clásico, marcando la transición hacia un sector de descanso sumamente cálido. Desde allí, ingresa la luz natural a través de las ventanas en arco de estilo bay window que conectan con el paisaje del barrio privilegiado y con parte de su jardín trasero.

Así es el living de Dalma Maradona

Histórica, amplia y con espacios verdes: la casa de Dalma Maradona

Para la hija de Diego Maradona, el espíritu histórico, la conexión con la naturaleza y la privacidad son pilares esenciales al momento de construir su hogar. Es por eso que su casona en Núñez es el perfecto ejemplo de lo que Dalma buscaba, y que se vuelve también un fiel reflejo de su personalidad. Habiendo crecido bajo una exposición mediática extrema desde antes de su nacimiento, ella valora este hogar como su espacio seguro y hermético lejos de las cámaras, con un diseño pensado para sus hijas, Roma y Azul y que fusiona la mística de su estructura clásica con la tecnología necesaria.

Es por eso que, además del living, la propiedad cuenta con una cocina moderna y funcional rompe sutilmente con el aire vintage. Con amoblamientos de color blanco pulcro, electrodomésticos empotrados de última tecnología, grifería minimalista y azulejos subway le da un toque urbano al hogar con un disimulado guiño a la estética más de los años 60. Además, la casa conecta los dos pisos con una imponente escalera con barandas de madera maciza original de la década de 1920. Esta estructura guía hacia el sector más íntimo donde se alberga los cuatro dormitorios y los baños principales. Las habitaciones de las niñas también rompen con la estética histórica, marcando cuartos para "niñas grandes" total pink y con detalles de princesas modernas.

Por último, los amplios interiores se conectan con los espacios verdes exteriores directamente a través del living. Al atravesar esos ventanales, y una puerta de madera casi escondida, se accede a un jardín trasero que sirve de antesala al sector parquizado. En esta área, destaca una gran pileta equipada con mallas de protección para sus hijas y un entorno repleto de plantas, arbustos y árboles de gran porte que exigen tareas periódicas de mantenimiento y poda en altura, que siguen manteniendo la estructura antigua que tanto le gusta.

Histórica, amplia y con espacios verdes: la casa de Dalma Maradona

El living de Dalma Maradona en el exclusivo Barrio River se consolida como el corazón de una residencia que logra equilibrar la nostalgia arquitectónica con el dinamismo de la vida familiar moderna. Lejos de la frialdad de las construcciones contemporáneas, este ambiente conserva intacta la mística de su estructura original de 1920, con el agregado de muebles modernos y detalles vintage, convirtiéndose en el centro de miradas de los expertos del diseño de interior. La hija de Diego Maradona reformó, restauró y modernizó una propiedad construida hace más de 100 años, junto a su esposo, y con el objetivo de que ellos y sus hijas, Roma y Azul, pudieran hacer su vida con intimidad, espacios libres y una conexión fuerte con la historia de la familia.

A.E