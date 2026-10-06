Dalma Maradona reveló cuál fue el regalo más impactante que le hizo su papá Diego Maradona: "Yo estaba en shock"

Dalma Maradona suele recordar a su papá con anécdotas que combinan la ternura, el humor y la dimensión única de haber crecido junto a una de las máximas figuras de la historia. Durante su paso por el programa de streaming Para la manito, la actriz y conductora sorprendió a todos al revelar cuál fue el obsequio más desmedido e insólito que le hizo Diego. Lejos de tratarse de un presente tradicional de cumpleaños, la historia incluye un vehículo cero kilómetro, una charla insólita y una reacción de absoluta incredulidad de su parte.

Dalma Maradona reveló el insólito regalo que le hizo su papá a los 12 años

Dalma Maradona: El origen del gran malentendido cotidiano

Durante la charla en el ciclo de streaming, Dalma Maradona recordó una situación de su infancia que hoy repasa con una sonrisa, aunque en su momento la dejó completamente descolocada. Todo empezó de manera muy casual en la calle, cuando vio pasar un vehículo particular que le llamó la atención y emitió un comentario al pasar. "Yo por la calle vi pasar ese auto y dije: 'Qué lindo auto', como decir, no sé, qué lindo perro, qué linda casa. No era para que me regale un auto, por supuesto".

Sin embargo, la lógica de Diego funcionaba de otra manera cuando se trataba de complacer a sus hijas y demostrar su afecto sin medidas. Para su cumpleaños, el Diez concretó la compra del vehículo de inmediato sin consultar nada. La sorpresa llegó en forma de un New Beetle amarillo que la dejó totalmente sin palabras en la puerta de su casa.

Dalma Maradona: "Yo estaba en shock" y la devolución inmediata

Al encontrarse con semejante obsequio, la reacción de Dalma Maradona fue de desconcierto total frente a la magnitud del vehículo. Con apenas 12 años, la idea de recibir un automóvil le resultó completamente inapropiada y fuera de lugar. "Papá nunca se olvidó el regalo de cumpleaños. Y yo tipo, en shock, obviamente le digo: 'No, no, no, que se lo lleven, devolvéselo'. Me decía: '¿Cómo vas a devolver un auto?'".

Dalma Maradona siempre tiene presente a su papá a través de insólitas anécdotas

El diálogo entre padre e hija tuvo momentos de absoluta inocencia cotidiana que contrastaban fuertemente con la excentricidad del regalo. Ante la negativa rotunda de Dalma, el exfutbolista intentó buscarle una solución alternativa que demostraba su total desinterés por las convenciones prácticas de la edad. "Tengo 12 años, ¿qué voy a hacer con el auto? Y me decía: 'Bueno, que lo manejen tus amigos'. Y le digo: 'Mis amigos también tienen 12 años, así que ubícate'. Y lo devolví".

Diego Maradona: El pedido de disculpas y el mensaje detrás del gesto

Aunque en el momento la situación generó un gran revuelo familiar y la devolución inmediata del vehículo a la concesionaria, el paso de los años transformó la anécdota en un recuerdo entrañable que hoy comparte con gracia. Con el tiempo, el propio Diego logró procesar la negativa de su hija y comprendió los motivos por los cuales ella se había negado a aceptar semejante responsabilidad a esa edad.

Dalma y Diego Maradona, y el regalo del auto que no pudo ser

Lejos de enojarse por la decisión de la joven, el capitán de la selección argentina se comunicó tiempo después con ella para reconocer su postura con total sinceridad. "Después al tiempo me llamó, me pidió perdón, me dijo: 'Entiendo por qué me lo devolviste', era para que yo entendiera un par de cosas que en el momento no tanto".

De esta manera, Dalma Maradona rescató una vez más la faceta más humana, generosa y a la vez impulsiva de su padre, consolidando un relato único que pinta de cuerpo entero la dinámica familiar que vivieron puertas adentro.