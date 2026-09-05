Claudia Villafañe reveló la estrategia de Diego Maradona para escaparse de noche sin que lo descubriera: “Él salía solo”

Claudia Villafañe y Diego Maradona estuvieron juntos durante más de 25 años. Su historia de amor comenzó cuando eran apenas adolescentes y, con el paso del tiempo, estuvo marcada por momentos felices, conflictos y todo tipo de anécdotas. Una de ellas salió a la luz durante la participación de la productora de eventos en La cocina rebelde (eltrece), donde recordó una particular situación de su noviazgo con el Diez y contó cómo hacía él para escaparse de noche sin que ella se enterara.

La divertida anécdota de Claudia Villafañe y Diego Maradona cuando eran novios

Claudia Villafañe y Diego Maradona estuvieron juntos durante más de un cuarto de siglo. Su historia de amor comenzó cuando eran apenas adolescentes, en 1977, y, desde ese entonces, su historia se llenó de anécdotas. Durante una distendida charla con Coco Carreño en el ciclo de cocina que conduce Jimena Monteverde, la empresaria recordó una particular situación de su noviazgo con su exmarido y contó cómo hacía él para irse a bailar sin ella.

Diego Maradona y Claudia Villafañe | Instagram

“Me puse de novia muy chica, a los 15”, comenzó diciendo al hablar de aquellos primeros años junto al delantero. Mientras sus compañeras de colegio tenían otros planes para su adolescencia y salían a bailar, ella pasaba gran parte de su tiempo junto al futbolista. “Ellas iban a bailar y yo iba con Diego”, contó, dejando en claro que su rutina por entonces era muy diferente a la de sus amigas.

Ambos eran vecinos en La Paternal hacía que pudieran verse con facilidad. “Vivíamos pasillo de por medio”, explicó. En ese momento, Diego ya se había comprado un vehículo y, cuando quería salir de noche, tenía una particular estrategia para evitar que ella escuchara el ruido del motor.

“Él se había comprado un auto y lo empujaba hasta la esquina cuando pasaba un colectivo para que yo no sintiera el arranque”, relató entre risas. De esa manera, esperaba el momento indicado para sacar el rodado de su casa y recién encenderlo cuando estuviera lo suficientemente lejos como para que La Tata no descubriera sus movimientos.

Maradona y Don Diego | Instagram

El momento en el que Claudia Villafañe descubrió a Diego Maradona

La maniobra de Diego Maradona tuvo un giro inesperado. Al día siguiente, Claudia Villafañe se acercó a saludar al Diez antes de ir al colegio y se encontró con Don Diego, el padre del futbolista. Lejos de imaginar lo que había ocurrido la noche anterior, el hombre la sorprendió con un reto por la hora en la que, según creía, había regresado junto a su hijo.

La respuesta de Villafañe fue inmediata y dejó en evidencia la confusión. “Don Diego, yo no salí anoche”, le explicó. Claudia había descubierto que el padre del excapitán de la selección argentina había confundido a la joven que había salido con su hijo durante la noche.

La reacción de Don Diego terminó de convertir aquel momento en una anécdota inolvidable. “Ay, carajos”, contó que dijo antes de entrar, avergonzado al darse cuenta de que había retado a la persona equivocada. Con el paso del tiempo, lejos de quedar como un momento incómodo, la situación terminó convirtiéndose en un recuerdo que ambos pudieron tomar con humor. “Después quedó como chiste”, aseguró.

Claudia Villafañe, Diego Maradona | Instagram

Al repasar aquella etapa de su vida, Claudia Villafañe también resumió con una frase la manera en que fue acostumbrándose a las ocurrencias de Diego Maradona: “Me acostumbré. Él era así”. Una definición sencilla que, años después, le permitió recordar con humor las particulares situaciones que formaban parte de su vida cotidiana durante aquel noviazgo.