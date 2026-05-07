Por primera vez, mostraron el video de la autopsia a Diego Maradona: la reacción de Gianinna Maradona

Momentos de suma angustia y tensión vivió Gianinna Maradona en la octava jornada del juicio oral que investiga la muerte de Diego Maradona. Por primera vez, los peritos médicos mostraron el video de la autopsia del exfutbolista, lo que trajo consecuencias directas en la jornada y en la actitud de la diseñadora, que decidió abandonar la sala.

La autopsia de Diego Maradona: los detalles desgarradores

Este jueves 7 de mayo, se vivió un clima de sumo dramatismo en el interior de la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Por primera vez, se mostró el video de la autopsia a Diego Maradona, razón por la cual Giannina Maradona tuvo una contundente reacción. La declaración estuvo a cargo del médico forense Carlos Casinelli que abordó punto por punto el procedimiento para determinar cómo se encontraba el cuerpo del ídolo.

Gianinna y Diego Maradona | Instagram

“El corazón tenía arterias duras. Pesaba 503 gramos, cuando lo normal es entre 350 y 360”, explicó el especialista. Asimismo, afirmó que la causa de muerte se debió a un edema agudo de pulmón en un paciente con miocardiopatía crónica, agravado por los antecedentes de consumo de cocaína y alcohol. Otro punto crucial de sus declaraciones se centró en el peso de los pulmones del fallecido Diez. Ante esto, señaló que cada uno de ellos pesaba alrededor de 700 gramos, el doble que en lo habitual: “Eso es porque está lleno de agua, miren el líquido”.

Al momento de las preguntas de la defensa, El director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense no dudó en manifestar que Maradona habría sufrido al menos 12 horas de agonía antes de morir. “Edema cerebral, coágulos en el corazón, derrame pleural bilateral, anasarca, orina en la vejiga y necrosis tubular aguda. Son indicios de una agonía prolongada, no súbita”, disparó.

Finalmente, según la información propiciada por TN, el médico pudo hacer una aproximación al horario del deceso del máximo exponente futbolístico argentino: "En la autopsia, que empezó a las 19 horas, la data de muerte que nos dio fue de ocho a diez horas, entonces nos ubicaba entre las 9 y las 12 horas del mediodía".

Gianinna Maradona

La reacción de Gianinna Maradona ante la autopsia de su papá, Diego Maradona

Desde que comenzó este segundo juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona, tanto Dalma como Gianinna Maradona están siguiendo de cerca todas las jornadas en búsqueda de justicia. Más allá del interés mediático que genera en la opinión popular un debate judicial de esta envergadura, lo cierto es que para el entorno íntimo del fallecido excapitán de la selección nacional esto genera instancias complicadas de transitar..

Es por esta razón que la influencer prefirió retirarse del recinto y evitar ver en primera persona esta intervención a su papá. Cabe destacar que, el registro visual proyectado en la sala consistió en evidenciar todo el procedimiento en el que el cuerpo se encontraba en la camilla de la morgue.

La jornada de este jueves fue determinante para reconstruir los últimos días de Diego Maradona. Cada nueva audiencia aporta detalles estremecedores sobre el delicado estado de salud que atravesaba el exfutbolista antes de su muerte. En ese contexto, la presencia de Gianinna Maradona volvió a ser indispensable durante el proceso judicial, acompañando cada instancia del juicio con visible emoción y atención absoluta a los testimonios, aunque esta vez decidió poner un límite para proteger su estado emocional y resguardar la imagen que conserva de su papá.

NB