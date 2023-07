Jujuy Jiménez rompió el silencio y habló de su separación con Bauti Bello tras la aparición de imágenes besando a otra mujer.

La modelo estaba en Croacia filmando la versión europea de The Challenge y se enteró de lo sucedido una vez que se hicieron virales los videos del joven en Brasil. "Vengo de un viaje que fue una locura. Yo lo estaba viendo en ese momento, mi celular está explotadísimo. Dije 'no me puedo hacer la bol... Es una realidad, está pasando no me puedo hacer la bol..", contó Jujuy Jiménez en Intrusos.

Sin pelos en la lengua, la morocha también reveló cuál fue la letal frase que le dijo a Bauti, apenas se enteró de todo. "Yo esa noche me fui a dormir pensando que al otro día lo iba a ver, porque lo había invitado como regalo de cumple que se venga a Europa, yo planeando dónde sorprenderlo. Le dije 'no se te ocurra subirte a ese avión'" , disparó.

Después de ese mal momento, Jujuy Jiménez siguió sus vacaciones en España donde disfrutó del tiempo con amigos, por lo que recién ahora regresó a Buenos Aires a continuar con sus compromisos laborales.

Jujuy Jiménez y la posibilidad de reconciliación

A corazón abierto, Jujuy Jiménez también contó si podría volver a retomar la relación y cuáles fueron los planes a futuro.

"Estábamos planeando ser papás, viendo la convivencia. Fue un shock impactante para mí. Pero yo funciono de esta manera, cuando las cosas me pasan algún sentido tiene que tener. Evidentemente la vida quiere que cambie de carril. No es el beso en sí que ves en el boliche, fueron los comportamientos, las mentiras y yo tengo la mejor, soy la persona más buena que te dice siempre que sí pero hay cosas que no las tolero y tengo mi límite. Esto no lo tolero".

Las fotos de la infidelidad de Bauti Bello a Jujuy Jiménez

Luego, contó que volvieron a hablar una vez que bajó la espuma. "Me consuelo y me digo 'bueno la vida tendrá lo mejor para darme. Yo sigo creyendo en el amor, a mí me encanta estar enamorada. Al ser famosa te llegan videos, te llegan chats, esa es la decepción. Se habló tuvimos la conversación necesaria, No volvería con èl, no está en mis planes. No quiero. No lo vi, ni sé si lo voy a ver. No tengo ganas, la confianza volver a reconstruir es un laburón y siento que no lo merece", tiró.