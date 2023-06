Sofi Jujuy Jiménez se enteró de la peor forma que su pareja le fue infiel durante un viaje que hizo a Brasil. La modelo se encontraba trabajando en Europa cuando esto ocurrió, por lo que los seguidores, familiares y amigos le llenaron el teléfono de mensajes y de esa forma llegó a ella la mala noticia.

Luego de hacer un descargo llorando en sus redes, Sofi Jujuy Jiménez decidió ponerle actitud al mal momento y publicó hermosas fotografías que se tomó en las playas de Menorca. Lo curioso fue la canción que eligió para musicalizar sus publicaciones: "Adiós" de María Becerra.

"A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós, ya no hay más daño, no más heridas, conmigo no. De tu falsedad y tu hipocresía, ya me cansé, ni por un segundo a tu doble vida voy a volver", es la frase que eligió Jujuy para la primera publicación que evidentemente está dedicada a Bautista Bello.

Para la segunda publicación, Jujuy agregó la parte que le sigue a dicha canción: "Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó. Y se terminó, no quiero tus besitos ni tu falso amor, no mandes regalitos, no pidas perdón que mi corazoncito hoy te dice 'no'. Qué pena me das".

La publicación de Jujuy Jiménez.

Sofi Jujuy Jiménez se toma con humor la infidelidad

Con un sentido del humor único, Jujuy Jiménez compartió una imagen en la que se rió de ella misma tras la infidelidad de Bautista Bello que fue de público conocimiento en nuestro país.

"Aquí posando muy diosas con mi amiga que vine a visitar a Menorca", expresó Sofi Jujuy Jiménez en una imagen de una vaca peluda con su ternerito. Según las referencias ella sería el animal con cuernos mientras su amiga sería el más pequeño.