Desde su escandalosa separación con Bautista Bello, Sofía "Jujuy" Jiménez se muestra muy activa en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores cómo transita la ruptura desde Europa y hasta sube distintos memes para intentar tomárselo con humor.

Recordemos que mientras la modelo trabajaba en un reality donde se encontraba totalmente incomunicada, la reconocida cuenta "Gossipeame" revelo que su ex pareja la había engañado en Brasil y subió distintas fotos donde se lo ve a los besos con otra mujer.

Imagen reciente de Sofía.

Ahora, mientras permanece en Europa disfrutando de sus vacaciones, la modelo no se olvidó de sus seguidores y subió un video donde se la ve relajándose en la playa. En el mismo se puede escuchar el distintivo sonido del mar y se ve el libro que eligió para leer en esta oportunidad, "Viajar Ligero".

La historia que subió la modelo.

En el mismo, la modelo escribió: "Lo comparto sin musiquita por qué el ruido del mar es todo lo que necesitamos". Además, antes de ir a la playa, Sofía "Jujuy" Jiménez había subido otra historia en donde reflexionaba sobre el paso del tiempo: "Justo ayer en un momento fui a un geriátrico por primera vez en mi vida y nunca me imagine que me iba a pegar tan fuerte. La vida es muy corta y pasa rápido, eso fue lo que más me impacto, al final todos terminamos ahí".

Las indirectas que le dedicó Sofía "Jujuy" Jiménez a Bautista Bello

En una de las primeras historias que compartió la modelo tras la polémica separación que protagonizó junto a su expareja, Sofía subió un fragmento de una canción que decía: "A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós, ya no hay más daño, no más heridas, conmigo no. De tu falsedad y tu hipocresía, ya me cansé, ni por un segundo a tu doble vida voy a volver".

La imagen que compartió Sofía.

Por otro lado, y más directa hacia la infidelidad de Bautista Bello, Sofía "Jujuy" Jiménez subió una imagen donde se veía de una vaca peluda con su ternerito. En la misma, donde mostraba al animal con cuernos, escribió: "Aquí posando muy diosas con mi amiga que vine a visitar a Menorca".

J.C.C