Juliana Awada deslumbró con su look total white en el cumpleaños de Javiera de Dietrich en Punta del Este

Juliana Awada volvió a marcar tendencia con una aparición tan elegante como relajada en Punta del Este. La empresaria fue una de las invitadas al exclusivo cumpleaños de Javiera de Dietrich, celebrado en un entorno natural y con una consigna clara: total white. Fiel a su estilo minimalista y sofisticado, la diseñadora se destacó con un outfit etéreo que no pasó desapercibido.

Juliana Awada marcó tendencia en el cumpleaños de Javiera Dietrich

En las imágenes del festejo de Javiera Dietrich, Juliana Awada aparece a la derecha de la cumpleañera y en el centro de la escena, luciendo un vestido lencero en tono blanco, con delicados detalles de encaje que suman sensualidad y sofisticación. El look se completa con un sombrero de paja de ala ancha, sello de su estilo estival, y una estética natural que refuerza su elegancia sin esfuerzo.

Juliana Awada en el cumpleaños de Javiera de Dietrich

En cuanto al beauty look, la diseñadora volvió a apostar por su sello personal: belleza natural y sin artificios. El pelo, suelto y con ondas suaves, refuerza esa impronta relajada y elegante que la caracteriza, ideal para una tarde de verano entre amigas. Lejos de excesos, su elección acompañó a la perfección la consigna del encuentro: simpleza, armonía y conexión con el entorno.

Tal como mostró Javiera de Dietrichen sus redes sociales, la cita fue pensada como una auténtica tarde de chicas, íntima y descontracturada. La celebración tuvo lugar en un espacio al aire libre, rodeado de verde y con una ambientación de inspiración boho chic. Predominaron los tonos neutros, textiles naturales, mesas bajas vestidas con manteles de lino, vajilla artesanal y arreglos florales minimalistas. Todo estuvo cuidado al detalle para crear una atmósfera relajada, ideal para una sobremesa larga entre amigas.

Juliana Awada deslumbró con su look total white

Lejos de Mauricio Macri, Juliana Awada disfrutó de una tarde de amigas en Punta del Este

La anfitriona, esposa del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, mantiene una gran amistad con Juliana Awada desde hace años. Ese vínculo se consolidó aún más durante el último verano, cuando compartieron tardes de trekking en Villa La Angostura, destino que la empresaria eligió como refugio personal tras su separación de Mauricio Macri. Allí, la empresaria encontró en la naturaleza y en su círculo íntimo un espacio de contención y disfrute.

Juliana Awada en la Patagonia

Cabe mencionar que la diseñadora transita una nueva etapa tras su ruptura con el ex Presidente, una decisión que puso fin a una relación de más de una década. Desde entonces, optó por un perfil más bajo, enfocada en su familia, sus proyectos personales y una vida más conectada con la naturaleza. Aún así, cada aparición pública confirma su lugar como referente indiscutida de estilo.