Lejos de Macri: Juliana Awada viajó al sur con amigas y volvió a marcar tendencia con sus looks

Instalada una vez más en el sur argentino, Juliana Awada eligió el refugio natural de Villa La Angostura para desconectarse y recargar energía. Tras su separación de Mauricio Macri, la empresaria textil se mostró relajada, sonriente y rodeada de amigas, confirmando que la Patagonia es su lugar en el mundo. Pero, fiel a su estilo, incluso en modo descanso marcó tendencia.

Juliana Awada viajó al sur con amigas y volvió a marcar tendencia con sus looks

Las imágenes del viaje revelan a una Juliana Awada conectada con el paisaje, sonriente y fiel a su estilo característico. En una de las postales más comentadas, se la ve sentada a bordo de una lancha, con el lago y la montaña como escenario, luciendo un look outdoor sofisticado que sintetiza a la perfección su ADN fashion. El protagonista absoluto es el sombrero verde oliva, un accesorio funcional pero con impronta chic, que aporta personalidad y refuerza el vínculo con la estética safari, una de las corrientes que pisa fuerte esta temporada.

El look outdoor de Juliana Awada

La empresaria completó el outfit con una camisa beige de algodón liviano, de mangas arremangadas y corte relajado, ideal para climas cambiantes y jornadas al aire libre. La prenda, lejos de ser rígida, acompaña el movimiento y suma ese aire descontracturado que la ex Primera Dama maneja como pocas. El look se completa con shorts en tonos neutros, zapatillas técnicas pensadas para caminar y una mochila de inspiración utilitaria en gamas tierra, un guiño al estilo explorador moderno que domina las pasarelas internacionales.

Pero no fue el único outfit que llamó la atención. Durante su estadía en el sur, Juliana también apostó por un look deportivo para jugar al tenis, donde volvió a demostrar que comodidad y sofisticación pueden convivir sin esfuerzo. Con una musculosa blanca de líneas simples y tejido liviano, combinada con un short oscuro de corte clásico, logró un conjunto fresco y funcional que estiliza la silueta. La elección de una gorra blanca y zapatillas técnicas en tonos claros terminó de reforzar ese aire prolijo y relajado que la caracteriza, incluso en actividades al aire libre.

El look deportivo de Juliana Awada

Además, Juliana también se animó a una experiencia más extrema y se la vio usando los clásicos trajes de neoprene para disfrutar de los lagos patagónicos, una elección tan funcional como trendy. En esta oportunidad, apostó por un modelo en tonos bordó y negro, una combinación elegante que se aleja del típico negro total y suma carácter al look técnico.

Juliana Awada en la Patagonia

Así, desde Villa La Angostura la empresaria demostró que el estilo no depende del contexto, sino de la coherencia. Desde el sur argentino, reafirma que la elegancia también puede ser práctica, consciente y profundamente conectada con el entorno.