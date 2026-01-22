Una por una, las mejores fotos de la tarde de trekking de Juliana Awada en la Patagonia: “Costó pero qué gratificante es llegar”

Juliana Awada mostró una tarde de trekking en la Patagonia, con imágenes que dejaron ver cada detalle de la caminata y el entorno natural. La exprimera dama se dejó ver en plena actividad, con un look preparado para la montaña y momentos que reflejan la experiencia de recorrer senderos únicos en el sur del país.

Juliana Awada disfrutó de una jornada de trekking en la Patagonia, donde registró distintos pasajes de la travesía junto a amigos, que después compartió en sus redes sociales. La caminata incluyó paisajes de montaña, pausas para contemplar la vista y un estilo pensado para acompañar la actividad en un entorno natural.

En las últimas horas, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de su última actividad al aire libre en el sur del país. En su posteo se pudo ver cómo disfrutó de un recorrido que combinó esfuerzo físico con paisajes únicos del sur del país. La publicación incluyó varias fotos que reflejan tanto la caminata como los momentos de descanso.

En las imágenes se vio a Juliana Awada con un look cómodo y preparado para la actividad: pantalón largo en color azul claro, musculosa negra y una camisa leñador en tonos marrón y mostaza, acompañada por zapatillas especiales para trekking. El conjunto elegido se adaptó a las exigencias del recorrido y a las condiciones del clima patagónico.

Durante la caminata, la expareja de Mauricio Macri y sus acompañantes hicieron una parada para contemplar el paisaje y compartir una picada. La foto de ese momento destacó cómo combinaron actividad con instancias de descanso y disfrute, donde la naturaleza se convirtió en un marco ideal para detenerse y observar.

Juliana Awada compartió una serie de imágenes de su última actividad al aire libre en la Patagonia. En su posteo en Instagram, la empresaria escribió: “Trekking en Patagonia. Costó la subida, pero qué gratificante es llegar”. Las palabras de la exprimera dama dejaron en claro el desafío de la subida y la satisfacción de alcanzar la cima de una de las montañas.

No es la primera vez que la empresaria textil realiza este tipo de travesías. A lo largo de los años, mostró su interés por la naturaleza y por las actividades al aire libre, especialmente en el sur del país. Estas escapadas se convirtieron en un escenario recurrente para sus caminatas y sus paseos con amigos y familiares.

Cabe destacar que Juliana Awada siempre destacó su fanatismo por el contacto con lo natural y por la posibilidad de disfrutar de paisajes únicos. Las imágenes compartidas muestran distintos momentos de la tarde de trekking. Desde la preparación con el look elegido hasta las pausas para descansar y observar el paisaje, cada foto refleja un aspecto de la experiencia.

