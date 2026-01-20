El look comfy chic de Juliana Awada en el sur tras su separación de Mauricio Macri

Lejos del ruido político, Juliana Awada volvió a marcar tendencia desde el sur argentino. A poco de confirmarse su separación de Mauricio Macri, la empresaria textil eligió refugiarse en la naturaleza patagónica junto a amigos y familiares, y lo hizo fiel a un estilo que ya es su sello: comfy chic, relajado, funcional y elegante sin esfuerzo.

Desde sus redes sociales, Awada compartió postales de una tarde al aire libre que rápidamente captaron la atención no solo por el contexto personal que atraviesa, sino también por el look elegido, que resume a la perfección la moda del verano 2026: prendas cómodas, tonos naturales y una estética descontracturada pero pensada al detalle.

Camisa oversized y short de jean: la fórmula infalible de Juliana Awada

La base del outfit fue una camisa oversized en tono verdoso, llevada arremangada y con caída suelta, una prenda clave del guardarropa comfy chic. Versátil y atemporal, la camisa XL vuelve a consolidarse como aliada tanto para looks urbanos como para escapadas de descanso. Awada la combinó con un short de jean clásico azul, logrando un equilibrio perfecto entre frescura, practicidad y estilo.

El mix funciona porque conecta con una tendencia clara: volver a lo simple, pero con intención. Prendas nobles, cortes relajados y una estética que privilegia el bienestar sin resignar elegancia.

El look comfy chic de Juliana Awada

Accesorios funcionales que elevan el look de Juliana Awada

Como suele hacer, Juliana Awada apostó por accesorios que suman identidad. Eligió zapatillas trekking en tonos neutros, ideales para caminar, explorar y adaptarse al entorno natural sin perder estilo. El toque distintivo llegó con un sombrero fedora verde oliva, un accesorio que se repite en sus looks de viaje y que ya es marca registrada de su estética.

El estilismo se completó con poco maquillaje, lentes de sol, cabello recogido y una mochila, reforzando la idea de un outfit pensado para disfrutar del día sin artificios. Nada está librado al azar: cada elección acompaña el mensaje de libertad, movimiento y calma.

El look comfy chic de Juliana Awada

La paleta elegida: beige, verde oliva, marrón y azul denim, no es casual. Son los colores estrella del verano, especialmente en looks vinculados a la naturaleza, escapadas y actividades al aire libre. Tonos que transmiten serenidad y conexión con lo esencial, muy en sintonía con el momento personal que atraviesa Awada tras el final de su matrimonio con el ex presidente.

Mientras mantiene un perfil bajo y se aleja de declaraciones públicas, Juliana Awada deja que la moda hable por ella. Su elección de looks cómodos, simples y funcionales parece acompañar una etapa de introspección, disfrute personal y reencuentro con lo cotidiano.

AM