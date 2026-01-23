Roberto Moldavsky: “Juliana Awada y Mauricio Macri me vinieron a ver al teatro”

Roberto Moldavsky atraviesa un gran momento con su espectáculo en Buenos Aires y sorprendió al contar que Juliana Awada y Mauricio Macri asistieron a una de sus funciones. La temporada del humorista y su obra se presenta con funciones de gran concurrencia y un recorrido que suma anécdotas inesperadas.

Roberto Moldavsky sorprendió al revelar que Mauricio Macri y Juliana Awada fueron a ver su obra

Roberto Moldavsky- CARAS

Durante una entrevista distendida con Lape Club Social (América), el humorista habló sobre cómo viene la venta de entradas y el entusiasmo de la gente con su obra Salud, Moldavsky y Amor. “Las entradas están volando, hay funciones con muy buena concurrencia y el público está respondiendo con entusiasmo”, comentó.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando Roberto Moldavsky contó una anécdota particular sobre Mauricio Macri y Juliana Awada. “Juliana Awada y Mauricio Macri me vinieron a ver al teatro”, reveló. Según explicó, la visita se dio después de que el empresario dejara la presidencia. “Vinieron después de que Mauricio dejara de ser presidente, y fue como cualquier pareja que va a ver una obra”, relató.

El humorista también aclaró que esa visita ocurrió antes de que el empresario y la exprimera dama se separaran. “Fue en ese momento, cuando todavía estaban juntos”, agregó, dando contexto a la anécdota. Además, aclaró que van muchos políticos a ver la obra, pero muchos prefieren mantener el perfil bajo durante las funciones sin avisar sobre su asistencia.

Roberto Moldavsky habló sobre la temporada del teatro y la venta de entradas

A lo largo de la entrevista, Roberto Moldavsky fue consultado sobre la venta de entradas en su obra, y si se fija si él es el que más completa teatros. “No es algo en lo que estoy pensando constantemente”, comentó. Además, destacó que su enfoque está en que los asistentes disfruten de la obra y que el espectáculo siga haciendo reír a todos.

El humorista también se refirió a una práctica común en el ambiente teatral: la de comprar entradas para invitar a figuras y generar repercusión. “Yo estoy con Gustavo Yankelevich, tampoco me dejaría hacerlo. Pero es algo que nunca hice ni haría”, aseguró, marcando su postura sobre el tema.

Roberto Moldavsky

Antes de concluir la charla, Roberto Moldavsky bromeó sobre cómo vive la experiencia de las funciones y cómo fue adaptando su humor para que se ajuste a los temas actuales. Por otro lado, destacó el rol de sus hijos en el proceso creativo y lo acompañan en cada proyecto. “Ellos me ayudan a preparar los guiones de las obras”, concluyó.

VDV