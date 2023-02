Juliana Awada y Mauricio Macri disfrutan del verano en la Patagonia desde donde comparten diversas imágenes de su vida y rutina.

Es la ex primera dama la encargada de subir a sus redes sociales algunos detalles de su cotidianeidad y, esta vez, decidió compartir la mesa de cumpleaños que preparó para el ex mandatario.

Juliana Awada preparó un especial desayuno con tostadas, café y frutos rojos y acompañó esta mesa con flores violetas. "Día de cumpleaños", escribió junto a la postal en la que expuso cómo decidió comenzar esta fecha tan especial.

Mauricio Macri, por su parte, compartió un video de saludo por su cumpleaños con un mensaje para todos los argentinos. "Qué linda mañana. 64 años son un montón pero la verdad es que me siento muy joven, me siento muy bien. Creo que es gracias al afecto de todos ustedes, especialmente de mis familia, de mis amigos. Quiero agradecerles de corazón. Así que vamos por 64 años más ¿por qué no?", expresó.

Cómo empezó la historia de amor entre Juliana Awada y Mauricio Macri

Juliana Awada y Mauricio Macri se conocieron por amigos en común. Al principio, la empresaria mantuvo distancia con el ex mandatario porque consideraba que sus mundos eran opuestos.

“Él tenía demasiada exposición pública, no me imaginaba que fuera así: sensible, cariñoso, buen padre y buen amigo”, supo contar en una oportunidad.

A medida que fue pasando el tiempo sus encuentros fueron más cotidianos y frecuentes hasta que se dieron cuenta que ambos iban al mismo gimnasio en Barrio Parque y Daniel Awada, hermano mayor de Juliana, y amigo de Macri hizo de cupido hasta la primera cita que tuvo el futuro matrimonio que fue en Tandil, tierra de donde es oriundo Mauricio.

“Fue un flechazo cuando lo conocí como persona, fue algo increíble. Esos tres días que pasamos juntos en Tandil pasó algo mágico. El amor no tiene explicación, es simplemente increíble”, explicó Juliana Awada en un programa de Susana Giménez. Pasó un año de relación y se casaron por Civil, para finalmente celebrarlo el 20 de noviembre de 2010 justamente en Tandil en una fastuosa estancia.