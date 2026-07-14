Juliana Awada visitó a Gimena Macri, la hija de Mauricio Macri que vive lejos de los medios

Pese a que en enero de 2026 Juliana Awada y Mauricio Macri confirmaron el fin de su relación tras más de 15 años juntos, la empresaria continúa conservando una relación cercana con parte de la familia del expresidente. En las últimas horas, volvió a dar una muestra de ese vínculo al visitar la nueva exposición de Gimena Macri.

Juliana Awada asistió a la muestra de Gimena Macri

Alejada del mundo de la política y de los medios, la hija mayor de Mauricio Macri construyó una sólida carrera como artista plástica. Durante su recorrido por la muestra, Juliana Awada compartió varias imágenes de las obras en sus redes sociales y acompañó una de ellas con un breve pero elogioso mensaje: "Muy buena muestra".

Juliana Awada recorrió la nueva muestra de Gimena Macri

A través de sus historias de Instagram, Juliana Awada mostró algunos de los trabajos realizados por Gimena Macri, quien desde hace años desarrolla una carrera vinculada al arte con un perfil bajo y una identidad propia. La empresaria fotografió distintas piezas de la exposición y destacó públicamente el trabajo de la artista.

Juliana Awada asistió a la muestra de Gimena Macri

El gesto no pasó inadvertido, ya que vuelve a poner de manifiesto el apoyo que Juliana Awada mantiene hacia la carrera de Gimena. No es la primera vez que acompaña uno de sus proyectos: en 2022 también había asistido a una de sus exposiciones, demostrando el interés que conserva por su trabajo y su producción artística.

Así fue la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri

Mauricio Macri y Juliana Awada anunciaron su separación en enero de 2026, luego de más de una década y media de relación. La decisión fue tomada de común acuerdo y se concretó poco antes de las celebraciones de fin de año, marcando el cierre de una de las parejas más conocidas de la política argentina.

Juliana Awada asistió a la muestra de Gimena Macri

Sin embargo, el final de la relación no modificó el vínculo que Juliana Awada mantiene con Gimena Macri. A lo largo de los años compartieron distintos encuentros familiares y la empresaria siempre manifestó admiración por su faceta como artista plástica. De hecho, una de las obras de Gimena llegó a formar parte de la decoración de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, un reconocimiento que acompañó el crecimiento de una carrera construida con bajo perfil y lejos de la exposición mediática.